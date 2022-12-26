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Національний банк УкраїниФото: picture-alliance/dpa/K. Thomas
ЕкономікаУкраїна

В Україні створили банківську мережу на випадок блекауту

Ольга Журавльова
49 хв. тому

Нацбанк України оголосив про створення нової мережі Power banking, яка об'єднала всі системні фінустанови країни і зможе працювати в умовах блекауту.

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На тлі масованих ракетних атак з боку Росії НБУ ініціював створення в Україні спільної банківської мережі - Power banking. Про це повідомила у понеділок, 26 грудня, пресслужба Нацбанку.

Нова спільна мережа об'єднує усі 14 системно важливих банків по всій країні, які працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги у критичній ситуації під час блекауту. Відділення мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал, повідомляє НБУ. 

Наразі вже понад тисячу відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту: у таких банкоматах і касах можна буде отримати готівку, здійснити переказ коштів і обмін валют у разі її наявності в касі.  

Мапа відділень мережі Power banking оновлюватиметься на окремій вебсторінці Національного банку.

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Атаки на українську енергоінфраструктуру

Із 10 жовтня 2022 року Росія випустили більше тисячі ракет по українській енергосистемі. За даними української влади, РФ завдала дев'ять хвиль масованих ракетних ударів та десятки менших атак. Внаслідок ударів фактично 50 відсотків енергосистеми пошкоджено або зруйновано. В енергосистемі країни зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, тому у всіх областях застосовують планові та аварійні відключення світла.

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