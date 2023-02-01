Кабмін звільнив керівництво митної служби України

З посади звільнений тимчасовий виконувач обов'язків голови ДМС і його заступник, ще одного заступника - відсторонено.

Кабінет Міністрів звільнив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної митної служби(ДМС) В'ячеслава Демченка та першого заступника голови ДМС Олександра Щуцького, повідомив в Telegram очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія.

Ще одного заступника керівника ДМС Руслана Черкасського відсторонено від виконання обов’язків, щодо нього розпочато дисциплінарне провадження.

Як зауважив в Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, новим т. в.о. голови митної служби став заступник голови відомства Сергій Звягінцев.

Також у середу Кабмін звільнив першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Сотника і тимчасового виконувача обов'язків голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрія Лордкіпанідзе, поклавши його обов'язки на заступницю голови служби Ольгу Шевченко.

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Обшуки у київській податковій

Раніше у середу Державне бюро розслідувань повідомило, що "викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках". Відомство не уточнило її прізвище, але, за інформацією на сайті відомства, в.о. начальниці головного управління Державної податкової служби в Києві є Оксана Датій.

"Зловживаючи владою та службовим становищем, виконуюча обов’язки начальника київської податкової за гроші ухвалювала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", - йдеться у повідомленні ДБР у Telegram.

Також, за інформацією правоохоронців, вона через своїх довірених осіб штучно завищувала валові витрати деякими підприємствами, забезпечувала ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. "За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень", - зауважили в Бюро.

Крім того, керівництво київського управління податкової служби підозрюють у причетності до схем незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), внаслідок чого в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень, заявляють в ДБР.

"Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", - зазначили в ДБР.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи Датій знайшли 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень, 2,2 тисячі євро, елітні годинники та автомобілі. В Бюро зауважують, що вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно один мільйон доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. Одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія.

"Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 мільйона доларів США", - резюмували в ДБР.

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