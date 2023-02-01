СБУ оголосила Богуслаєву підозру в фінансуванні "ДНР"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії президент "Мотор Січі" Богуслаєв співпрацював з підконтрольним "ДНР" підприємством, аби постачати авіапродукцію до РФ, стверджує СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила затриманому президенту підприємства "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву про нову підозру - в сприянні діяльності терористичної організації. Про це у вівторок, 1 лютого, інформує сайт СБУ.

У повідомленні стверджується, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Богуслаєв фінансував самопроголошену "ДНР", зокрема, через сплату "податків" і "зборів" до "бюджету" цього квазіутворення. "Він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої "ДНР". Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ", - ідеться у повідомленні.

У СБУ підрахували, що через цю оборудку "бюджет" самопроголошеного утворення отримав понад 290 мільйонів російських рублів "податків" від реалізації авіапродукції для потреб Росії.

"Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", - повідомляє СБУ.

Крім цього, правоохоронці прозвітували про виявлення під час нових обшуків більше двох десятків медалей, грамот і почесних нагород президента "Мотор Січі" від військово-політичного керівництва РФ.

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Богуслаєва звинувачують у постачанні двигунів до РФ

"Мотор Січ" - одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії затримали 22 жовтня 2022 року за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

За інформацією СБУ, вони незаконно постачали українські авіадвигуни до Росії, які там використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Згодом з'ясувалося, що Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України в листопаді 2022 року "Мотор Січ" націоналізували.

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