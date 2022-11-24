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В'ячеслав Богуслаєв
Президент "Мотор Січ" В'ячеслав БогуслаєвФото: Marina Lystseva/TASS/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Богуслаєва вилучили артефакти й коштовності на мільярд

Тетяна Кирилюк
25 хв. тому

Серед вилученого у президента підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва - Скіфське золото, артефакти античних часів та Київської Русі, раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, повідомляє СБУ.

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У затриманого президента запорізького підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у колабораціонізмі, вилучили активи у вигляді культурних цінностей та колекційних автомобілів. Загальну вартість арештованого майна та активів, що належать Богуслаєву та його спільнику, оцінюють у майже мільярд гривень, повідомив в ефірі національного телемарафону у четвер, 24 листопада, генеральний прокурор України Андрій Костін.

Зокрема, в рамках розслідування правоохоронці арештували сім елітних автомобілів, з яких чотири - раритетні, катер, зброю, 100 старовинних золотих прикрас, частина яких датується 450-550 роками н.е., понад 400 монет, частина з яких датується 3 століттям до н. е., і понад 50 золотих пластин, розповів він.

"Ці прикраси та цінності автентичні, що підтверджено висновками експертів", - зазначив Костін.

За словами генпрокурора, Богуслаєв давав вказівку наближеній особі приховати ці цінності від арешту та вивезти з України.

У той же час у Службі безпеки України повідомляли, що серед вилученого - Скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі. 

Богуслаєв постачав двигуни до РФ - СБУ

Нагадаємо, Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ" було затримано 22 жовтня за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

За інформацією СБУ, вони незаконно постачали українські авіадвигуни до Росії, які там використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Згодом з'ясувалося, що Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ.

Відчуження активів підприємства "Мотор Січ"

"Мотор Січ" - одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. 7 листопада секретар РНБО заявив про відчуження у власність держави активів п'яти стратегічно важливих українських підприємств, серед яких опинилася "Мотор Січ".

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Рішення ухвалили 5 листопада на засіданні ставки верховного головнокомандувача та пояснили необхідністю забезпечити потреби країни в умовах воєнного стану. Після завершення воєнного стану власникам можуть повернути активи, або відшкодувати їхню вартість, запевнили тоді в РНБО. 

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