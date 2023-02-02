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Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у КиєвіФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Україна долучилася до програми ЄС "Єдиний ринок"

Степан Смишляєв
36 хв. тому

Участь у програмі з бюджетом в 4,2 мільярда євро сприятиме розвитку українського бізнесу, зазначив прем'єр України Денис Шмигаль. Київ і Брюссель також продовжують працювати над "промисловим безвізом".

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підписали у четвер, 2 лютого, угоду щодо участі України в програмі Європейського Союзу "Єдиний ринок", повідомила пресслужба українського уряду.

Ця програма з загальним бюджетом в 4,2 мільярда євро розрахована на 2021-2027 роки і була розроблена для того, щоб допомогти єдиному європейському ринку розкрити свій потенціал і забезпечити відновлення після пандемії COVID-19.

Як зауважив Шмигаль за підсумками спільних консультацій уряду України та колегії Європейської комісії, ця рограма спрямована на забезпечення "зеленого" та цифрового переходів і сприятиме розвитку конкурентоспроможності українського бізнесу.

Крім того, Шмигаль і фон дер Ляєн підписали меморандум щодо стратегічного партнерства України та ЄС у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

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"Промисловий безвіз" і безкоштовний роумінг

Президентка Єврокомісії у Twitter зауважила, що Київ і Брюссель продовжують працювати над розширенням безмитного доступу українських товарів на ринок ЄС та безкоштовним роумінгом.

Окрім того, як зазначив Шмигаль, також продовжуються перемовини про подальшу інтеграцію енергетичних ринків, запровадження так званого "промислового безвізу" для української продукції, нарощення експортного потенціалу українських товарів завдяки збільшенню пропускної спроможності на кордоні та входження України до єдиної європейської мережі розрахунків SEPA.

"Завтра ми очікуємо політичного схвалення пріоритетного плану дій щодо посиленої імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на 2023-2024 роки, який ми сьогодні обговорили з виконавчим віце-президентом Валдісом Домбровскісом. Саме виконання цього плану має забезпечити Україні подальший доступ до внутрішнього ринку ЄС", - зауважив наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

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