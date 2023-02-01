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Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську (ілюстративне фото)
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську (ілюстративне фото)Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по Краматорську: двоє загиблих, ще вісім - поранені

Степан Смишляєв
45 хв. тому

Російська ракета повністю знищила житловий багатоквартирний будинок у центрі Краматорська. Розбір завалів триває, під ними можуть залишатися люди.

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Ракетним ударом російські війська у середу, 1 лютого, повністю зруйнували житловий багатоквартирний будинок у центрі Краматорська, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Станом на кінець доби відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок удару.

Рятувальники, правоохоронці та комунальні служби розбирають завали знищеного будинку, під ними, ймовірно, можуть бути інші люди, зазначив він.

За інформацією Офісу генерального прокурора, наразі відомо про вісім поранених внаслідок атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram назвав цей удар "черговим терактом злочинців і терористів з Росії".

На чергову атаку РФ відреагував і президент України Володимир Зеленський. "Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій", - написав він у Telegram.

14 січня війська РФ завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого загинули 46 людей, 80 - зазнали поранень. В Європейському Союзі цей удар назвали воєнним злочином, його засудила також низка країн.

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