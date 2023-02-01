Австрія виділить Україні 5 млн євро на відновлення (онлайн)

Війна Росії проти України - новини середи, 1 лютого.

++19:30++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не отримував запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом у Польщі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щодо президента США: ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

Раніше про те, що президенти України та США можуть зустрітися в Польщі наприкінці лютого повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

++19:10++

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен, перебуваючи у Києві, запевнив Україну в солідарності, адже український народ щоденно бореться за свою свободу й захищає спільні європейські цінності та демократію. "Тому ця війна стосується нас усіх. Австрія – нейтральна країна, але воєнний нейтралітет не означає, що ми так само нейтрально ставимося до цінностей. Якщо одна держава у Європі нападає на іншу, то ми ніколи не будемо байдужо за цим спостерігати", – наводить його слова пресслужба Офісу президента України.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен у Бучі на Київщині Фото: Roland Schlager/APA/AFP/Getty Images

Він наголосив, що народ його країни стоїть на боці України й рішуче підтримуватиме український народ, зокрема надаючи гуманітарну допомогу. Під час сьогоднішнього візиту до України він також повідомив, що Австрія виділить п'ять мільйонів євро на відновлення трансформаторних підстанцій в Україні і зацікавлена в тому, щоб зробити свій внесок у відбудову України.

Також Ван дер Беллен зазначив, що Україна є частиною європейської сім’ї, тому Австрія підтримує її євроінтеграційну перспективу та надаватиме практичну допомогу у проведенні необхідних реформ, повідомляє пресслужба ОПУ.

++18:55++

Парламент Болгарії визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців, повідомляє болгарське видання БТА.

Парламент країни також зафіксував, що будь-яке заперечення, виправдання та применшення Голодомору сприйматиметься як наруга над пам'яттю мільйонів людей, які померли від голоду.

Кожну останню суботу листопада в Болгарії проводитиметься День вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.

++18:20++

Росія застерегла Ізраїль від постачання зброї Україні після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість надання військової допомоги Києву.

"Ми говоримо, що всі країни, які постачають зброю (Україні), повинні розуміти, що ми будемо вважати це (зброю) законними цілями для збройних сил Росії", - сказала журналістам прессекретар МЗС РФ Марія Захарова, цитує AFP.

++17:00++

Росія припиняє постачати нафту "недружнім" країнам

В Росії набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна, який передбачає заборону на постачання російської нафти юридичним та фізичним особам з "недружніх" країн, які запровадили стелю цін на неї.

Зокрема в указі, підписаному 27 грудня, йдеться про те, що такі поставки забороняються, якщо в контрактах "прямо чи опосередковано передбачається викорстання механізму фіксації граничної ціни".

++15:50++

Релігієзнавча експертиза підтвердила зв'язок УПЦ (МП) та РПЦ

Релігієзнавча експертиза статуту про управління Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) встановила, що ця церква є структурним підрозділом Російської православної церкви (РПЦ), який має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.

Експертна група дійшла висновку, що ухвалення нової редакції статуту про управління УПЦ та постанови Собору УПЦ у травні 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не призвело до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ. Релігієзнавці встановили, що "статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним".

++15:20++

На саміті ЄС-Україна 3 лютого буде оголошено про розширення місії Європейського Союзу з навчання українських військових. Планується, що кількість навчених солдатів до кінця 2023 року буде доведена до 30 тисяч, повідомив високопосадовець ЄС.

Крім цього, Євросоюз виділить Україні 25 мільйонів євро на розмінування, про що також офіційно повідомлять під час саміту, повідомляє корреспондентка DW у Брюсселі.

++15:55++

Слідчі органи провели обшук у колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в ході розслідування падіння гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій Super Puma в Броварах, внаслідок якого загинули 14 людей, зокрема і керівництво МВС. Про це Аваков повідомив в Telegram.

За його словами, слідство цікавили контракти із закупівлі МВС гелікоптерів Super Puma (Airbus Helicopters H225), які укладалися в період, коли він очолював міністерство. Аваков зауважив, що контракт з Францією на постачання цих гвинтокрилів було укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році, він проходив аудит французького уряду та казначейства.

Окрім того, Аваков заявив, що "нічого, що відповідає інтересам слідтва, виявлено не було".

++15:38++

Латвія розгляне бойкот Олімпіади в разі участі росіян

Латвія розгляне можливість бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі, якщо спортсменам з Росії та її союзника Білорусі дозволять взяти участь у змаганнях після вторгнення РФ в Україну, передає агентство Аssociated Press.

Олімпіаду в 2024 році прийме Франція Фото: Reuters

"Якби Олімпійські ігри відбувалися зараз, а російським і білоруським спортсменам було бb дозволено брати участь в Олімпійських іграх, латвійська команда не поїхала б на змагання", - заявив президент Латвійського олімпійського комітету Жоржс Тікмерс в ефірі латвійського громадського телебачення.

Нагадаємо, що Національний олімпійський комітет України розгляне питання можливого бойкоту Олімпіади-2024 3 лютого.

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++15:20++

Міністерство економіки України працює над створенням окремої закритої процедури в ProZorro для закупівель для армії. Новий механізм закупівель має забезпечити публічний контроль за цінами, за якими закуповуються продукти для армії, зберігаючи водночас секретність інформації. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, мінекономіки пропонує перейти від закупівлі "послуг харчування" до закупівлі "продуктів харчування з доставкою", визначити граничні межі за основними категоріями продуктів на основі статистичних даних та укладати угоди з постачальниками на квартал, а не на рік, як це відбувається зараз, написала вона у Facebook.

За словами Свириденко, нова процедура закупівель для армії має запрацювати вже навесні 2023 року. До робочої групи увійшли також представники міністерства оборони, Державної аудиторської служби України, СБУ та ДБР.

++15:00++

Внаслідок обстрілів російською армією території Херсонщини 31 січня одна людина загинула, а ще одна отримала поранення. Війська РФ обстріляли територію області за добу 42 рази з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Херсон атакували вісім разів, у тому числі пошкодивши домівки місцевих жителів. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

++14:50++

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не бачить сенсу в присутності російських послів у країнах Європейського Союзу. "Здебільшого це вже не інститут дипломатії, а інститут пропаганди, що покриває воєнні злочини та загалом просуває геноцидний порядок денний", - заявив він на спільній пресконференції з колегами з Литви, Естонії та Польщі 31 січня в Ризі.

Литва знизила дипломатичні відносини з Росією у квітні 2022 року після повідомлень про вбивства російськими солдатами цивільних українців у Бучі на Київщині. Естонія та Латвія оголосили про рішення вислати зі своїх країн російських послів минулого тижня.

++14:35++

Більшість жителів Німеччини стурбовані тим, що війна Росії проти України може поширитися за територію останньої. Про це заявили 72 відсотки учасників опитування, проведеного соціологічним інститутом Forsa на замовлення німецьких телеканалів RTL і ntv.

Багато респондентів також побоюються погіршення економічних умов у Німеччині (62 відсотки) чи фінансового становища власної сім'ї (40 відсотків) через війну в Україні.

34 відсотки учасників опитування бояться, що Німеччина також може зазнати вторгнення з боку РФ.

++14:07++

З 1 лютого в Росії набула чинності заборона на постачання нафти так званим "недружнім" країнам, які запровадили на неї цінову стелю.

Постачання російської нафти та нафтопродуктів забороняють іноземним громадянам і компаніям на всіх етапах постачання, якщо в контрактах "прямо або побічно передбачається використання механізму фіксації граничної ціни". Експорт нафти за лімітованою вартістю допускається тільки з дозволу президента РФ Володимира Путіна. Заборона діятиме з 1 лютого до 1 липня 2023 року, але на підставі спеціального рішення президента можуть бути зроблені винятки.

++13:40++

Служба безпеки України стверджує, що викрила колишнього начальника департаменту закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства оборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів.

"За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для Збройних сил України майже три тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів", - ідеться у повідомленні.



Посадовцю оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; вчинення кримінального правопорушення групою осіб. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Також СБУ повідомляє, що ініціювала відкликання даної партії бронежилетів на склади міноборони.

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++13:03++

Представників російського ряду не запросили на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, заявив її голова Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) в інтерв'ю телеканалу MDR. Він пояснив це небажанням надавати трибуну авторитетного міжнародного форуму для пропаганди президента РФ Володимира Путіна.

"Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дають змоги зробити висновок, що Росія хоча б на йоту відступить від того, що Путін проголосив метою війни, а саме, руйнування України", - пояснив Гойсґен. За його словами, замість урядових чиновників, від Росії запрошені представники громадянського суспільства та опозиції, зокрема колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров та олігарх Михайло Ходорковський.

++12:40++

Новий президент Чехії: Україна має стати членом НАТО, коли закінчиться війна

Новообраний президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні слід дозволити вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО), "як тільки закінчиться війна". За його словами, Україна буде "морально і практично готова" до цього. "Українські військові будуть, мабуть, найдосвідченішими військовими в Європі. Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн. Я вважаю, що вони дійсно заслуговують на це", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ВВС.

Павел також виступив на захист військової допомоги України, заявивши, що не повинно бути "майже ніяких обмежень" на те, яку саме зброю можуть надавати західні країни. Зокрема, він сказав, що для нього постачання західних винищувачів, таких як F-16, "не є табу", але він не впевнений, що вони можуть бути доставлені в строки, які будуть корисними для Києва.

Новий президент Чехії не поділяє думку, що поставки озброєння Збройним силам України можуть розглядатися як "ескалація". "У нас немає альтернативи. Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вона, швидше за все, програє цю війну. А якщо вона програє - ми всі програємо", - сказав він.

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++12:21++

Крім обшуків в олігарха Ігоря Коломойського та ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сьогодні пройшли обшуки в податковій та було звільнено весь керівний склад митниці, повідомив у Telegram голова провладної фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Крім того, за його словами, були вручені повідомлення про підозру високопосадовцям міністерства оборони України.

++12:07++

Іспанія визначилась з кількістю танків Leopard для України

Іспанія планує відправити в Україну від чотирьох до шести танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомила місцева газета El Pais із посиланням на анонімні урядові джерела.

Остаточна кількість буде залежати від стану бойових танків на складах і від того, скільки інші країни в кінцевому підсумку передадуть цієї техніки Україні, йдеться у повідомленні.

++11:51++

До Києва прибули президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) та заступниця голови німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt).

++11:43++

Богуслаєву оголосили нову підозру - в фінансуванні "ДНР"

Служба безпеки України стверджує, що знайшла докази фінансування бойовиків псевдоутворення "ДНР" президентом "Мотор Січі" В'ячеславом Богуслаєвим, який підозрюється в роботі на РФ. Як ідеться в повідомленні СБУ, Богуслаєв сплачував "податки" та "збори" в так званий бюджет цього квазіутворення.

В'ячеслав Богуслаєв Фото: Marina Lystseva/TASS/picture alliance

"Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої "ДНР". Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ. Встановлено, що через оборудку "бюджет" терористичної організації "ДНР" отримав понад 290 мільйонів російських рублів у вигляді "податків" від реалізації авіапродукції для потреб рашистів. Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", - сказано в ньому.

Богуслаєву повідомили про нову підозру за статтею Кримінального кодексу "сприяння діяльності терористичної організації". Досудове розслідування триває.

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++11:15++

У Коломойського вдома в Дніпрі - обшук

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Ігор Коломойський Фото: Mykhaylo Markiv/dpa/picture alliance

"Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти". За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив виданню, що СБУ та Державне бюро розслідувань провели обшуки в нього щодо закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. "Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав він.

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++10:52++

Зеленський і Байден можуть зустрітися в лютому в Польщі - ЗМІ

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден можуть зустрітися в Польщі наприкінці лютого, повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байден планує відвідати Європу. За даними видання, для приїзду президента США розглядаються два польських міста - Варшава та Жешув.

Не виключено, що туди прибуде й Зеленський, йдеться в повідомленні. За даними українського джерела видання, на зустрічі Зеленський підніме питання гарантій безпеки для України, мирного плану та проведення міжнародної конференції з відбудови країни.

++10:26++

Внаслідок російських обстрілів Донеччини 31 січня загинули четверо жителів: двоє у Бахмуті, по одному в Парасковіївці та Вугледарі. Ще шестеро людей дістали поранення на Горлівському напрямку. Про це у ранковому зведенні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++09:57++

Заміна виснажених загонів приватної військової компанії "Вагнер" на звичайні формування збройних сил РФ у районі Бахмута на Донеччині дала змогу Росії продовжити інтенсивні атаки на цій ділянці фронту, пише у своєму щоденному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW). Його аналітики визнали, що їхній прогноз від 27 грудня 2022 року про кульмінацію російських атак на Бахмут виявився неправильним.

В ISW припускають, що міністерство оборони РФ може намагатися повністю вивести "вагнерівців" з-під Бахмута, перекинувши їх на Запорізький напрямок, щоб у разі падіння міста представити російські регулярні війська єдиними переможцями. При цьому американські аналітики зазначають, що російське міноборони, швидше за все, переоцінює свої можливості, і найближчим часом взяття російською армією Бахмута малоймовірне.

++09:30++

Нетаньяху думає над наданням Україні ізраїльського "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість надання військової допомоги Україні. В інтерв'ю американському телеканалу CNN його запитали, чи може Ізраїль надати Україні "Залізний купол" для захисту від повітряних атак. "Ну, я, безумовно, вивчаю це питання", - відповів Нетаньяху.

Ізраїльська система ППО "Залізний купол" (Iron Dome) Фото: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Він також підтвердив, що США перемістили в Україну запаси боєприпасів, які були розміщені в Ізраїлі. "США просто забрали величезну частину ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, чесно кажучи, діє у спосіб, який я не буду тут деталізувати, проти іранського виробництва зброї, яка використовується проти України", - додав він.

++09:01++

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий розглянути пропозицію стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо така надійде від них обох, а також від США. В інтерв'ю американському телеканалу CNN Нетаньяху додав, що "не нав'язує свою кандидатуру", і що такі переговори мають відбутися "в правильний час і за правильних обставин".

За його словами, він уже отримував таку пропозицію незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну, однак відхилив її, оскільки тоді був не прем'єром країни, а опозиційним політиком.

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++08:33++

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) висловився проти постачання Україні винищувачів. У ток-шоу на суспільно-правовому телеканалі ZDF увечері 31 січня він говорив про необхідність знайти "баланс" у наданні максимальної підтримки Україні та при цьому не перетворити Німеччину на учасницю конфлікту. "Не зовсім зрозуміло, де проходить лінія", - сказав Габек. Він припустив, що якщо країни Заходу поставлять Україні винищувачі, то після цього літаки потрібно буде обслуговувати, і це "може зайти занадто далеко". Постачання Києву сучасних танків - це правильно, але "є різниця між танками та винищувачами", заявив Габек.

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У свою чергу очільник Мюнхенської конференції з безпеки, багаторічний радник з зовнішньополітичних питань колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angele Merkel) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) застеріг німецьку владу від поспішного відхилення закликів України до постачання озброєнь. "Ми завжди виключаємо щось, що врешті-решт готові зробити", - заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern. Подібна поведінка не сприяє зростанню довіри до Берліна і має припинитися, вважає він.

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++08:05++

Пакет на два мільярди: США дадуть Києву "крилаті бомби" дальністю 150 км

До нової партії військової допомоги Україні, про яку США збираються оголосити найближчими днями, увійдуть бомби малого діаметру наземного базування (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащені ракетним двигуном, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із ситуацією. Ці боєприпаси можна запускати на відстань до 150 кілометрів.

++08:00++

США пропонують продати Україні за долар дрони Reaper

Тим часом, за даними видання The Wall Street Journal, американська компанія General Atomic, яка займається, зокрема, оборонними замовленнями, готова продати Україні два "розумних" безпілотники MQ-9 Reaper за один долар.

Як волонтери дрони для армії ремонтують To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Таку пропозицію керівництво фірми зробило українському військовому аташе у Вашингтоні кількома днями раніше. Водночас угода потребуватиме від Києва близько 10 мільйонів доларів витрат на підготовку та відправлення апаратів до України. Поставку також має схвалити Білий дім, який відмовився коментувати інформацію.

++07:50++

Російська армія не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, там росіяни зазнають великих втрат, а на Авдіївському та Новопавлівському напрямках ведуть безуспішні наступальні дії

"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області", - сказано в ньому.

За 31 січня війська РФ завдали п'яти авіаційних і шести ракетних ударів по території України, а також здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. "Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей", - повідомляє генштаб.

У свою чергу українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження окупантів і двох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили 13 районів зосередження сил РФ, їхній пункт управління та склад боєприпасів.

++07:36++

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував "євроінтеграційний тиждень".

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна - ЄС, який запланований на цей тиждень. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є - навіть попри повномасштабну війну", - сказав він.

Зі свого боку Україна, за його словами, "готує свої позиції для переговорів" і "нові реформи". "Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності - зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими", - сказав Зеленський.

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++07:22++

Польща хоче прискорити навчання танкістів ЗСУ

Польські інструктори хочуть скоротити час навчання українських танкістів використанню німецьких танків Leopard 2 до п'яти тижнів замість 10 стандартних, повідомило агентство Reuters.

Командувач центром підготовки танкістів у Свентошуві на південному заході Польщі Мацей Банашиньський сказав агенції, що прискорити навчання розраховують завдяки підвищенню інтенсивності тренувань, залученню додаткових інструкторів та відмові від вихідних.

Хоча поки що це офіційно не підтверджено, журналісти припускають, що навчання українських танкістів відбуватиметься саме у Свентошуві. Місцевий центр - один із трьох, що готують танкістів воювати на танках "Леопард". Решта два розташовані в Німеччині та Швейцарії. Центр у Свентошуві оснащений симуляторами, у ньому можуть одночасно проходити підготовку 14 танкових екіпажів із чотирьох осіб.

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