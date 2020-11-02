Александер Ван дер Беллен

Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії

Ще недавно наймолодший голова уряду у світі впевнено прямує до того, аби знову отримати цей титул. DW згадує його блискавичний злет до влади та буремні 18 місяців у кріслі прем'єра, які обірвав гучний скандал.