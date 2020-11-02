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Александер Ван дер Беллен

Александер Ван дер Беллен - австрійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александер Ван дер Беллен".

Австрійський політик Александер Ван дер Беллен є президентом Австрії з 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Курц: Не дозволимо терористам нас залякати

Курц: Не дозволимо терористам нас залякати 02.11.2020

У Відні неподалік від синагоги у центрі міста сталась стрілянина. Є загиблі і поранені.
Зеленський у Відні назвав Північний потік-2 викликом для енергобезпеки Європи

Зеленський у Відні назвав "Північний потік-2" викликом для енергобезпеки Європи 15.09.2020

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії назвав газопровід "Північний потік-2" викликом для енергетичної безпеки всієї Європи.
Поліція спіймала президента Австрії на порушенні карантину

Поліція спіймала президента Австрії на порушенні карантину 25.05.2020

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен засидівся пізно ввечері у ресторані з дружиною та двома друзями та порушив карантинні обмеження. "Втратив відчуття часу", - виправдовується президент.
В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори 01.01.2020

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму.
АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії

АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії 11.11.2019

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською народною партією Себастіана Курца та Зеленими.
Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії

Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії 24.09.2019

Ще недавно наймолодший голова уряду у світі впевнено прямує до того, аби знову отримати цей титул. DW згадує його блискавичний злет до влади та буремні 18 місяців у кріслі прем'єра, які обірвав гучний скандал.
В Австрії приведено до присяги експертний уряд

В Австрії приведено до присяги експертний уряд 03.06.2019

Перехідний експертний уряд на чолі з канцлеркою Бріґітте Бірляйн, що складається з шести жінок та шести чоловіків, приведено до присяги в Австрії.
Канцлеркою перехідного уряду Австрії вперше призначена жінка

Канцлеркою перехідного уряду Австрії вперше призначена жінка 30.05.2019

Після відставки австрійського канцлера Себастіана Курца президент країни призначив на цю посаду суддю Бріґітте Бірляйн. Вона очолюватиме перехідний уряд до виборів у вересні.
Урядовці Австрії продовжать виконувати обов'язки, але без Себастіана Курца

Урядовці Австрії продовжать виконувати обов'язки, але без Себастіана Курца 28.05.2019

Після вотуму недовіри колишній австрійський уряд працюватиме до формування перехідного кабінету, але без екс-канцлера.
Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца

Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца 27.05.2019

Депутати парламенту Австрії висловили недовіру уряду Себастіана Курца та відправили його у відставку.
Коментар: Себастіан Курц і три мавпочки

Коментар: Себастіан Курц і три мавпочки 24.05.2019

32-річний австрійський канцлер Себатіан Курц, ймовірно, переживе політичну кризу. Він навіть може виграти від цього. Але саме Курц пішов на коаліцію з правими популістами і цим зашкодив Австрії, вважає Барбара Везель.
В Австрії привели до присяги нових міністрів - запрацював перехідний уряд

В Австрії привели до присяги нових міністрів - запрацював перехідний уряд 22.05.2019

В Австрії привели до присяги перехідний уряд меншості, у якому міністрів від правопопулістської АПС замінили експертами. Цей уряд має працювати до нових виборів, якщо переживе голосування щодо вотуму недовіри.

Канцлер Австрії хоче замінити міністрів-правопопулістів експертами

Канцлер Австрії хоче замінити міністрів-правопопулістів експертами 21.05.2019

Президент Австрії погодив звільнення з уряду міністрів від правопопулістської Австрійської партії свободи, окрім глави МЗС. Канцлер Курц хоче ще сьогодні знайти їм заміну з кола експертів.
Президент Австрії пропонує провести у вересні дострокові парламентські вибори

Президент Австрії пропонує провести у вересні дострокові парламентські вибори 19.05.2019

Після скандалу із віце-канцлером уряду Австрії та розпаду коаліції президент країни Александер Ван дер Беллен запропонував провести на початку вересня дострокові вибори до парламенту.
Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND

Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND 16.06.2018

Німецька спецслужба BND вела впродовж багатьох років стеження за низкою організацій у Австрії. Офіційний Відень назвав це неприйнятним та вимагає пояснень.
Ван дер Беллен засудив поїздки австрійських правопопулістів до Криму

Ван дер Беллен засудив поїздки австрійських правопопулістів до Криму 14.03.2018

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен вважає, що поїздки австрійських політиків до Криму надсилають хибні сигнали. Він наголосив на незмінності позиції Відня щодо невизнання анексії півострова.
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