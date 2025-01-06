Президент Австрії доручив формування уряду правопопулістам

Александер Ван дер Беллен прийняв Герберта Кікля у палаці Гофбург у Відні, тож тепер голова правопопулістської АПС розпочинає перемовини з консерваторами.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) доручив голові правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) Герберту Кіклю (Herbert Kickl) сформувати уряд. Ван дер Беллен зустрівся з політиком у понеділок, 6 січня, у Палаці Гофбург у Відні.

"Пан Кікль впевнений, що зможе знайти життєздатні рішення під час урядових переговорів і хоче взяти на себе цю відповідальність", - наводить слова Ван дер Беллена інформагентство Reuters. Водночас голова АПС пообіцяв інформувати австрійського президента щодо перебігу перемовин з консервативною Австрійською народною партією (АНП).

"Цей крок дався мені нелегко", - визнав Ван дер Беллен, який раніше багато років поспіль був головою австрійських "зелених". За словами президента, він і надалі стежитиме за тим, щоб "принципи і правила нашої Конституції дотримувалися і виконувалися".

Канцлером Австрії уперше може стати правий популіст

Нагадаємо, напередодні в консервативній АНП сигналізували готовність до перемовин про формування уряду з АПС. Як писали ЗМІ, особливо на створення урядової коаліції з правими популістами наполягали близькі до бізнесу сили в АНП.

Канцлером Австрії вперше може стати правий популіст, до того ж - проросійський

Якщо коаліційні перемовини завершаться успіхом, це буде перший випадок, коли правий популіст обійме посаду канцлера Австрії, зазначало агентство dpa.

Герберт Кікль мав під час передвиборчої кампанії чітку проросійську позицію Фото: ALEX HALADA/picturedesk.com/picture alliance

56-річний Кікль, який під час виборчої кампанії позиціював себе як "народний канцлер", відомий своєю проросійською позицією та вимогами проводити вкрай жорстку міграційну політику, аж до масштабних депортацій мігрантів.

Провал попередніх перемовин про формування урядової коаліції

Як повідомлялося, АПС здобула найбільше голосів на парламентських виборах в Австрії у вересні, але Ван дер Беллен доручив сформувати новий уряд канцлеру Карлу Негаммеру (Karl Nehammer), оскільки решта партій відмовились формувати коаліцію з Кіклем.

На початку січня ліберальна австрійська політсила Neos вийшла з коаліційних переговорів. Як заявила голова партії Беате Майнль-Райзінґер (Beate Meinl-Reisinger), причиною став "брак бажання партнерів провадити реформи". АНП і соціал-демократи продовжили перемовини, хоча разом мають лише незначну більшість в одне місце в парламенті. Однак і ці переговори провалилися, через що Негаммер подав у відставку.

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