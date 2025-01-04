Канцлер Австрії Негаммер подає у відставку

Карл Негаммер (Karl Nehammer) оголосив у суботу, 4 січня, що піде з посади канцлера Австрії через провал коаліційних переговорів.

"Я піду у відставку з посади федерального канцлера, а також з посади голови Австрійської народної партії в найближчі кілька днів", - заявив він у відеозверненні, опублікованому в соціальній мережі X.

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Провал коаліційних переговорів в Австрії

Напередодні ліберальна австрійська партія Neos заявила, що виходить з перемовин про створення трипартійного альянсу з АПН і соціал-демократами. Голова Neos Беате Майнль-Райзінґер (Beate Meinl-Reisinger) пояснила, що причиною виходу з переговорного процесу став "брак бажання партнерів провадити реформи".

Після цього АНП і соціал-демократи вирішили продовжити переговори в парі, хоча після парламентських виборів у вересні вони матимуть лише вкрай незначну більшість в одне місце в парламенті, зазначає інформаційна агенція AFP.

Однак і ці переговори провалилися. "Ми провадили переговори довго і чесно", - пояснив Негаммер у відеозверненні. Втім, за його словами, з соціал-демократами "годі домовитися з ключових питань". Він заявив, що його партія "не погодиться з заходами, що спрямовані проти бізнесу або з новими податками", тому припинила переговори з соціал-демократами.

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