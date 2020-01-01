Національна рада - парламент Австрії - вибирається на п'ять років. Однак вибори можуть відбутись і раніше в разі розпуску парламенту. Федеральний президент Австрії вибирається на шість років.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори в Австрії". 15 жовтня 2017 року в Австрії відбулись дострокові парламентські вибори. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.