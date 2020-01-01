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Вибори в Австрії

Національна рада - парламент Австрії - вибирається на п'ять років. Однак вибори можуть відбутись і раніше в разі розпуску парламенту. Федеральний президент Австрії вибирається на шість років.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори в Австрії". 15 жовтня 2017 року в Австрії відбулись дострокові парламентські вибори. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Правопопулістську Австрійську партію свободи очолив колишній міністр транспорту країни Норберт Гофер. Парламентські вибори в Австрії відбудуться 29 вересня.
В Австрії визначили дату дострокових парламентських виборів

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Після вотуму недовіри колишній австрійський уряд працюватиме до формування перехідного кабінету, але без екс-канцлера.
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Вілла в Іспанії, "російська красуня-мільйонерка" і ультраправі політики, готові за її гроші "на все", - так виглядає скандал, який спричинив дострокові парламентські вибори в Австрії. DW зібрала основні факти.
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Майбутній канцлер Австрії Cебастіан Курц обіцяє, що уряд країни буде поглиблювати двосторонні відносини з Німеччиною. Він наголосив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з Анґелою Меркель.

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Президент Австрії доручив Себастіану Курцу сформувати уряд

Президент Австрії доручив Себастіану Курцу сформувати уряд 20.10.2017

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Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС

Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС 16.10.2017

Переможець виборів у Австрії Себастіан Курц має ретельно подумати над тим, чи варто йому формувати коаліцію з правими популістами. Зараз країні потрібен не учасник перегонів, а державний діяч, вважає Бернд Ріґерт.
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