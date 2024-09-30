Правопопулісти здобувають історичну перемогу в Австрії

Правопопулістська Партія свободи Австрії (АПС) здобула перемогу на парламентських виборах29 вересня, отримавши 29,2 відсотка голосів, згідно з попередніми офіційними результатами, оприлюдненими міністерством внутрішніх справ країни в понеділок, 30 вересня. Таким чином, уперше після Другої світової війни ультраправа партія виграла парламентські вибори в Австрії. Правляча консервативна Австрійська народна партія (АНП) отримала 26,5 відсотка голосів, втративши 11 відсотків порівняно з виборами 2019 року, тоді як АПС додала 13 процентних пунктів.

Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) зайняла третє місце з 21 відсотком голосів, що майже не змінилося порівняно з попередніми виборами. Ліберальна партія NEOS отримала 9 відсотків, що на 0,9% більше, а "Зелені", які раніше були частиною коаліції з консерваторами, зазнали значної поразки, здобувши лише 8 відсотків, втративши 5,9 відсотка. Попередні результати включають більшість голосів, надісланих у бюлетенях поштою, тоді як підрахунок решти очікується до 3 жовтня. Явка виборців склала 74,9 відсотка.

Відповідно до попередніх підрахунків, місця у 183-місному парламенті можуть бути розподілені так: АПС - 52 місця, АНП - 51, СДПА - 41, NEOS - 17 та "Зелені" - 15.

Обрання ультраправого канцлера - малоймовірне

Жодна інша партія в Австрії наразі не готова формувати коаліцію з АПС, яка відома своєю євроскептичною та проросійською позицією і виступає за жорстку антиміграційну політику. АНП на чолі з чинним канцлером Карлом Негаммером (Karl Nehammer) уже підтвердила свою обіцянку не співпрацювати з ультраправими під керівництвом Герберта Кікля (Herbert Kickl).

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) не зобов'язаний доручати формування уряду партії, яка отримала найбільшу кількість голосів. Ван дер Беллен, колишній лідер "Зелених", неодноразово критикував політичні позиції AПC щодо ЄС, міграції та війни в Україні. Тому найбільш імовірним кандидатом на формування коаліції залишається Негаммер, вказують оглядачі.

Антиміграційна риторика АПС

Ці вибори стали поворотним моментом для Австрії. Ніколи раніше АНП та СДПА не мали одночасно таких слабких позицій, підкреслюють в аdpa. Соціал-демократи вперше опинилися на третьому місці, а партія Негаммера показала один із найгірших результатів за свою історію. На думку експертів, АПС значно виграла від загального невдоволення серед населення через економічний спад, зростання безробіття та високу інфляцію, яка триває в країні останні роки. Крім того, популярною виявилася жорстка антиміграційна риторика АПС. Партія закликає до повернення мігрантів на батьківщину і виступає за "гомогенність" суспільства як альтернативу міжнародній політиці різноманіття.

Праві сили в Європі приходять до влади

Значний успіх АПС відповідає загальноєвропейському тренду зміцнення правих сил. Подібний підйом спостерігається у Нідерландах з радикальною Партією свободи Герта Вілдерса, італійською ультраправою партією "Брати Італії" на чолі з Джорджею Мелоні, а також націоналістичним рухом "Національне об'єднання" у Франції, очолюваним Марін Ле Пен. Водночас ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" досягла значних успіхів на виборах у Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі, що стало першим випадком перемоги ультраправих у федеральних землях Німеччини з часів падіння нацистського режиму.