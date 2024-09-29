У Австрії проходять вибори до парламенту

У Австрії розпочалися парламентські вибори, на яких історичну перемогу може здобути ультраправа "Австрійська партія свободи".

У Австрії у неділю, 29 вересня, розпочалися парламентські вибори, на яких історичну перемогу може здобути ультраправа "Австрійська партія свободи" (АПС).

За даними соцопитувань напередодні виборів, праві популісти на чолі з Гербертом Кіклем (Herbert Kickl) можуть очікувати 27 відсотків підтримки. У разі приходу до влади ця політсила має намір на повну силу боротися з імміграцією, а також прискорити депортацію мігрантів до їхніх країн. Однак, як зазначають аналітики, у разі перемоги АПС навряд чи зможе сформувати уряд у разі перемоги.

Правляча консервативна "Австрійська народна партія" (АНП) на чолі з канцлером Карлом Негаммером (Karl Nehammer) відстала за опитуваннями напередодні голосування зовсім трохи, маючи 25-відсоткову підтримку. При цьому консерватори за останні тижні зуміли скоротити це відставання, обіцяючи австрійцям "стабільність замість хаосу". На останніх національних виборах у 2019 році "Австрійська народна партія" отримала понад 37 відсотків голосів.

Читайте також: Вибори в Австрії: чи стане канцлером лідер правопопулістів Кікль?

"Соціал-демократична партія Австрії" (СДПА), як свідчать результати опитувань, може розраховувати на 21 відсоток голосів, а партнер консерваторів по коаліції, "Зелені", зараз мають дев'ять відсотків підтримки, тоді як у 2019 році отримали майже 14 відсотків голосів, вказує агенція dpa.

Також приблизно дев'ять відсотків австрійців під час опитувань заявили про намір проголосувати за ліберальну партію "Нова Австрія - Ліберальний" форум" (NEOS).

Читайте також: Орбан, Кікль і Бабіш заявили про створення альянсу правопопулістів в ЄП

Для проходження до австрійського парламенту партіям необхідно набрати щонайменше чотири відсотки голосів.