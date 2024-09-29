Екзитполи: На виборах в Австрії перемагають правопопулісти

В Австрії завершилося голосування на парламентських виборах. За даними екзитполів, перемогу на них здобуває правопопулістська АПС, отримавши 29 відсотків голосів. Правлячі консерватори набирають близько 26 відсотків.

В Австрії в неділю, 29 вересня, завершилося голосування на парламентських виборах. За даними екзитполів, перемогу на них здобуває правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) на чолі з Гербертом Кіклем (Herbert Kickl), отримавши понад 29 відсотків голосів виборців.

Керівна консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з канцлером Карлом Негаммером (Karl Nehammer) набирає, за даними опитування, проведеного соціологічним інститутом Foresight для агентства APA та медіакомпанії ORF, близько 26 відсотків. Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) заручилася підтримкою приблизно 20 відсотків тих, хто проголосував, а партія "Нова Австрія і Ліберальний форум" і "Зелені" мають близько дев'яти відсотків.

Компартія Австрії та Пивна партія кабаретиста Домініка Влазні (Dominik Wlazny) набирають менше трьох відсотків. Для того, аби пройти в нижню палату парламенту, партіям необхідно подолати чотиривідсотковий бар'єр.

Передвиборчі опитування передбачали перемогу АПС

Праві популісти лідирували в соцопитуваннях уже понад рік, набираючи незадовго до виборів трохи менше, ніж 28 відсотків. За ними слідувала АНП з майже 25 відсотками і соціал-демократи з 20 відсотками. "Зелені", які нині входять в уряд, і партія "Нова Австрія і Ліберальний форум" боролися за четверте місце, набираючи близько 10 відсотків.

На червневих виборах до Європарламенту Австрійська партія свободи перемогла в Австрії, здобувши 25,5 відсотка голосів. АНП тоді отримала 24,7 відсотка, соціал-демократи - 23,3 відсотка.

Чи стане Кікль канцлером?

Навіть якщо праві популісти здобудуть зараз найбільше голосів на виборах до парламенту Австрії, їм навряд чи вдасться сформувати уряд, зазначали політичні оглядачі. Карл Негаммер неодноразово відкидав не лише імовірність вступу в коаліцію з АПС, а й саму ідею переговорів про це. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen), який представляє "зелених", заявив, що не призначить Кікля канцлером країни.

Австрійська партія свободи відома, зокрема, критикою антивоєнних санкцій Заходу щодо Росії. Крім того, АПС виступає за жорсткі заходи з обмеження міграції, зокрема за те, щоб розвертати біженців на держкордоні, й за так звану "реімміграцію", під якою правопопулісти мають на увазі "репатріацію всіх нелегальних іммігрантів на основі чинних правових норм".