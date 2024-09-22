Вибори у Бранденбурзі: АдН дихає у спину СДПН

Вибори у Бранденбурзі: АдН дихає у спину СДПН22 вересня 2024 р.
Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка категорично відкидає надання Україні військової допомоги, посідає друге місце на виборах до земельного парламенту - ландтагу - східної німецької землі Бранденбург. Як свідчать неофіційні попередні результати, які публікує соціологічний інститут Infratest dimap, перше місце з 31,1 відсотка голосів посідаєСоціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Водночас АдН лише незначно поступається соціал-демократам і набирає на виборах 29,8 відсотка голосів.
Нещодавно заснована лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) посідає третє місце з результатом у 12,3 відсотка голосів. Четверте місце - за консервативним Християнсько-демократичним союзом (ХДС), який отримує 11,9 відсотка голосів. Партія "Союз 90/Зелені" набирає п'ять відсотків, тобто перебуває на межі прохідного бар'єру для потрапляння до ландтагу. А ось Ліва партія набирає 2,7 відсотка, чого недостатньо для того, щоб увійти у земельний парламент.
Явка становила близько 74 відсотків наділених правом голосу громадян.
Показово, що у Бранденбурзі АдН має статус "Verdachtsfall", тобто місцеві спецслужби, зокрема підпорядковане МВС Відомство з охорони конституції (Verfassungsschutz), підозрюють цю політсилу у правому екстремізмі. А головний кандидат від АдН на земельних виборах Ганс-Крістоф Берндт (Hans-Christoph Berndt) має статус "gesichert rechtsextrem", що можна перекласти як "однозначно правоекстремістський", уточнює ARD.
Що означає цей результат для соціал-демократів?
Показово, що з часу возз'єднання Німеччини уряд цієї східної землі завжди очолювали соціал-демократи. Тож нинішній результат може мати серйозні наслідки для СДПН загалом. Приміром, раніше нинішній глава земельного уряду, соціал-демократ Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), який з 2019 року очолює коаліцію з ХДС і Зеленими, оголосив, що піде у відставку, якщо його партія СДПН не здобуде більшості голосів.
Загалом у парламенті землі, що розташовано у Потсдамі, буде розподілено щонайменше 88 місць, але з урахуванням великої кількості прохідних і додаткових мандатів ця цифра може зрости до 110.
Дотепер всі відомі партії виключили можливість коаліції з АдН. Попри це формування уряду в Бранденбурзі та коаліційні переговори прогнозують складними, зазначала агенція dpa.
Провал партій правлячої коаліції ФРН на виборах у Саксонії та Тюрингії
Нагадаємо, що партії, що входять до правлячої коаліції ФРН на федеральному рівні, 1 вересня зазнали нищівної поразки на виборах 1 вересня у Саксонії та Тюрингії на сході Німеччині.
У Тюрингії лише соціал-демократам вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для представництва в ландтазі, - за СДПН віддали голоси 6,1 відсотка виборців. Партія "Союз 90/Зелені" та третій учасник нинішньої коаліції у ФРН - Вільна демократична партія (ВДП) - у земельний парламент не пройшли.
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У Саксонії правлячі партії ФРН продемонстрували не набагато кращий результат. СПДН вдалося заручитися підтримкою 7,3 відсотка виборців. "Зелені" ледь подолали прохідний бар'єр, набравши 5,1 відсотка. А вільні демократи показали настільки незначний результат, що опинилася в розділі "інші".
Водночас успішні результати у Тюрингії та Саксонії отримали "Альтернатива для Німеччини" та "Союз Сари Ваґенкнехт", які виступають проти постачання Німеччиною зброї Україні.