Праві популісти з АдН набирають близько 30 відсотків голосів на виборах до земельного парламенту Бранденбургу, поступившись лише соціал-демократам. Це - вже друга земля, де АдН посідає друге місце на місцевих виборах.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка категорично відкидає надання Україні військової допомоги, посідає друге місце на виборах до земельного парламенту - ландтагу - східної німецької землі Бранденбург. Як свідчать неофіційні попередні результати, які публікує соціологічний інститут Infratest dimap, перше місце з 31,1 відсотка голосів посідаєСоціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Водночас АдН лише незначно поступається соціал-демократам і набирає на виборах 29,8 відсотка голосів.

Нещодавно заснована лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) посідає третє місце з результатом у 12,3 відсотка голосів. Четверте місце - за консервативним Християнсько-демократичним союзом (ХДС), який отримує 11,9 відсотка голосів. Партія "Союз 90/Зелені" набирає п'ять відсотків, тобто перебуває на межі прохідного бар'єру для потрапляння до ландтагу. А ось Ліва партія набирає 2,7 відсотка, чого недостатньо для того, щоб увійти у земельний парламент.

Явка становила близько 74 відсотків наділених правом голосу громадян.

Показово, що у Бранденбурзі АдН має статус "Verdachtsfall", тобто місцеві спецслужби, зокрема підпорядковане МВС Відомство з охорони конституції (Verfassungsschutz), підозрюють цю політсилу у правому екстремізмі. А головний кандидат від АдН на земельних виборах Ганс-Крістоф Берндт (Hans-Christoph Berndt) має статус "gesichert rechtsextrem", що можна перекласти як "однозначно правоекстремістський", уточнює ARD.

Що означає цей результат для соціал-демократів?

Показово, що з часу возз'єднання Німеччини уряд цієї східної землі завжди очолювали соціал-демократи. Тож нинішній результат може мати серйозні наслідки для СДПН загалом. Приміром, раніше нинішній глава земельного уряду, соціал-демократ Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), який з 2019 року очолює коаліцію з ХДС і Зеленими, оголосив, що піде у відставку, якщо його партія СДПН не здобуде більшості голосів.

Загалом у парламенті землі, що розташовано у Потсдамі, буде розподілено щонайменше 88 місць, але з урахуванням великої кількості прохідних і додаткових мандатів ця цифра може зрости до 110.

Дотепер всі відомі партії виключили можливість коаліції з АдН. Попри це формування уряду в Бранденбурзі та коаліційні переговори прогнозують складними, зазначала агенція dpa.

Провал партій правлячої коаліції ФРН на виборах у Саксонії та Тюрингії

Нагадаємо, що партії, що входять до правлячої коаліції ФРН на федеральному рівні, 1 вересня зазнали нищівної поразки на виборах 1 вересня у Саксонії та Тюрингії на сході Німеччині.

У Тюрингії лише соціал-демократам вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для представництва в ландтазі, - за СДПН віддали голоси 6,1 відсотка виборців. Партія "Союз 90/Зелені" та третій учасник нинішньої коаліції у ФРН - Вільна демократична партія (ВДП) - у земельний парламент не пройшли.

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У Саксонії правлячі партії ФРН продемонстрували не набагато кращий результат. СПДН вдалося заручитися підтримкою 7,3 відсотка виборців. "Зелені" ледь подолали прохідний бар'єр, набравши 5,1 відсотка. А вільні демократи показали настільки незначний результат, що опинилася в розділі "інші".

Водночас успішні результати у Тюрингії та Саксонії отримали "Альтернатива для Німеччини" та "Союз Сари Ваґенкнехт", які виступають проти постачання Німеччиною зброї Україні.