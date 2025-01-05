В Австрії формування уряду можуть доручити ультраправим

Після відставки прем'єр-міністра Негаммера новий лідер його партії АНП сигналізував готовність до формування коаліції з ультраправими. Президент ван дер Беллен уже запросив голову АПС Кікля на зустріч.

У Відні все йде до формування урядової коаліції між консервативною Австрійською народною партією (АНП) і ультраправою Австрійською партією свободи (АПС).

Так, президент Австрії Александер ван дер Беллен (Alexander van der Bellen) оголосив намір зустрітися з головою АПС Гербертом Кікльом (Herbert Kickl). Відповідну заяву він зробив у неділю, 5 січня, після зустрічі з Карлом Негаммером (Karl Nehammer), який напередодні подав у відставку з посади канцлера через провал коаліційних переговорів, як і з посади голови АНП.

АНП обрала замість нього тимчасовим головою генерального секретаря партії Крістіана Штокера (Christian Stocker). На відміну від Негаммера, який категорично виключав будь-яку ймовірність співпраці з ультраправими, Штокер уже висловив відкритість до такої співпарці.

За словами ван дер Беллена, після кількох годин розмов з ключовими посадовцями, у нього склалося враження, що "голоси всередині Народної партії, які виключають співпрацю з Партією свободи на чолі з її головою Кікльом, стали тихішими". На його думку, такий розвиток подій "потенційно відкриває новий шлях", тому він запросив Кікля на зустріч на ранок понеділка, 6 січня.

Штокер привітав рішення ван дер Беллена зустрітися з Кікльом і сказав, що тепер очікує, що голові АПС, яка перемогла на останніх виборах, буде доручено сформувати уряд. "Якщо нас запросять на переговори щодо формування уряду, ми приймемо це запрошення", - додав він.

Крістіан Штокер Фото: Heinz-Peter Bader/AP/picture alliance

Як нагадує Associated Press, раніше Штокер різко критикував Кікля, називаючи того "загрозою безпеці" Австрії.

Канцлером Австрії вперше може стати правий популіст, до того ж - проросійський

Якщо коаліційні перемовини завершаться успіхом, це буде перший випадок, коли правий популіст обійме посаду канцлера Австрії, зауважує агентство dpa.

56-річний Кікль, який під час виборчої кампанії позиціював себе як "народний канцлер", відомий своєю проросійською позицією та вимогами проводити вкрай жорстку міграційну політику, аж до масштабних депортацій мігрантів.

Герберт Кікль Фото: ALEX HALADA/picturedesk.com/picture alliance

Провал попередніх перемовин про формування урядової коаліції

Як повідомлялося, АПС здобула найбільше голосів на парламентських виборах в Австрії у вересні, але Ван дер Беллен доручив сформувати новий уряд Негаммеру, оскільки всі інші партії відмовились формувати коаліцію з Кікльом.

На початку січня ліберальна австрійська політсила Neos вийшла з коаліційних переговорів. Як заявила голова партії Беате Майнль-Райзінґер (Beate Meinl-Reisinger), причиною став "брак бажання партнерів провадити реформи". АНП і соціал-демократи продовжили перемовини, хоча разом мають лише незначну більшість в одне місце в парламенті. Однак і ці переговори провалилися, через що Негаммер подав у відставку.