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Ар'є Дері й Біньямін Нетаньяху
Ар'є Дері (л.) й Біньямін НетаньяхуФото: RONEN ZVULUN/AFP/Getty Images
ПолітикаІзраїль

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху звільнив очільника МВС і МОЗ

Ольга Лебедєва | Валерій Сааков
1 год. тому

Очільника МВС і МОЗ Ізраїлю Ар'є Дері було відправлено у відставку через місяць після вступу на посаду. Раніше Верховний суд країни заявив, що він не може обіймати посади через судимість.

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Менш ніж через місяць після того, як  новий уряд Ізраїлю склав присягу, він втратив першого члена. У неділю, 22 січня, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров'я Ар'є Дері.

Це рішення він ухвалив після того, як кілька днів тому Верховний суд Ізраїлю постановив, що Дері, який є лідером ультраортодоксальної партії ШАС і засудженим у 2022 році за махінації з податками, не може обіймати міністерську посаду. Крім того, судді послалися на те, що минулого року під час судового процесу Дері запевнив суд, що піде з політики. Для того, щоби Дері став міністром попри судимість, нова коаліція спеціально внесла поправки до закону.

Лідер ШАС вважається близьким союзником прем'єра Ізраїлю. Сам Нетаньяху висловив жаль у зв'язку з постановою Верховного суду і пообіцяв використати всі законні шляхи, щоб дозволити Дері обіймати державні посади в майбутньому. Він також наголосив, що рішення про його відставку було вимушеним і ухвалювалося "з важким серцем". Нетаньяху повідомив, що призначення Дері міністром було пов'язане з його багатим досвідом і впливом, а також довірою виборців, які підтримали на виборах його партію.

Протести проти нового уряду Ізраїлю

Напередодні в Тель-Авіві відбулася акція протесту проти політики нового уряду Ізраїлю, в якій взяли участь понад 100 тисяч осіб. Це була найбільша акція проти нового кабінету міністрів, який наприкінці грудня сформував Біньямін Нетаньяху. Демонстрації відбулися також у Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Герцлії та інших містах. Організатори заявили, що виступають проти "небезпечної революції, яку планує просувати новий уряд, - революції, яка зруйнує ізраїльську демократію".

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Нетаньяху, який повернувся на посаду прем'єр-міністра після півторарічного перебування в опозиції, за підсумками дострокових виборів сформував кабінет, до складу якого увійшли представники правонаціоналістичної релігійної коаліції. Однією з найрезонансніших ініціатив нового кабміну стала судова реформа, запропонована главою мін'юсту Яривом Левіним.

Вона передбачає, що повноваження Вищого суду справедливості будуть обмежені щодо законів і рішень уряду, кабмін також отримає контроль за відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті отримає можливість ухвалити закон, навіть якщо Верховний суд визнає його таким, що суперечить конституції країни. Ці плани викликали запеклі протести з боку опозиції, яка оголосила про початок мітингів по всій країні. Акції проводяться вже треті вихідні поспіль.

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