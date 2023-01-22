Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху звільнив очільника МВС і МОЗ

Очільника МВС і МОЗ Ізраїлю Ар'є Дері було відправлено у відставку через місяць після вступу на посаду. Раніше Верховний суд країни заявив, що він не може обіймати посади через судимість.

Менш ніж через місяць після того, як новий уряд Ізраїлю склав присягу, він втратив першого члена. У неділю, 22 січня, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров'я Ар'є Дері.

Це рішення він ухвалив після того, як кілька днів тому Верховний суд Ізраїлю постановив, що Дері, який є лідером ультраортодоксальної партії ШАС і засудженим у 2022 році за махінації з податками, не може обіймати міністерську посаду. Крім того, судді послалися на те, що минулого року під час судового процесу Дері запевнив суд, що піде з політики. Для того, щоби Дері став міністром попри судимість, нова коаліція спеціально внесла поправки до закону.

Лідер ШАС вважається близьким союзником прем'єра Ізраїлю. Сам Нетаньяху висловив жаль у зв'язку з постановою Верховного суду і пообіцяв використати всі законні шляхи, щоб дозволити Дері обіймати державні посади в майбутньому. Він також наголосив, що рішення про його відставку було вимушеним і ухвалювалося "з важким серцем". Нетаньяху повідомив, що призначення Дері міністром було пов'язане з його багатим досвідом і впливом, а також довірою виборців, які підтримали на виборах його партію.

Протести проти нового уряду Ізраїлю

Напередодні в Тель-Авіві відбулася акція протесту проти політики нового уряду Ізраїлю, в якій взяли участь понад 100 тисяч осіб. Це була найбільша акція проти нового кабінету міністрів, який наприкінці грудня сформував Біньямін Нетаньяху. Демонстрації відбулися також у Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Герцлії та інших містах. Організатори заявили, що виступають проти "небезпечної революції, яку планує просувати новий уряд, - революції, яка зруйнує ізраїльську демократію".

Читайте також: Вибори в Ізраїлі: чого чекати Україні від повернення "друга Путіна" Нетаньяху

Нетаньяху, який повернувся на посаду прем'єр-міністра після півторарічного перебування в опозиції, за підсумками дострокових виборів сформував кабінет, до складу якого увійшли представники правонаціоналістичної релігійної коаліції. Однією з найрезонансніших ініціатив нового кабміну стала судова реформа, запропонована главою мін'юсту Яривом Левіним.

Вона передбачає, що повноваження Вищого суду справедливості будуть обмежені щодо законів і рішень уряду, кабмін також отримає контроль за відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті отримає можливість ухвалити закон, навіть якщо Верховний суд визнає його таким, що суперечить конституції країни. Ці плани викликали запеклі протести з боку опозиції, яка оголосила про початок мітингів по всій країні. Акції проводяться вже треті вихідні поспіль.