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Протест у Тель-Авіві 21 січня
Протест у Тель-Авіві 21 січняФото: Oded Balilt/AP/picture alliance
ПолітикаІзраїль

В Ізраїлі пройшов найбільший протест проти уряду Нетаньяху

Аліна Коломієць
29 хв. тому

Понад 100 тисяч людей вийшли в суботу на акцію протесту в Тель-Авіві. Це вже третій та наймасовіший мітинг проти нового уряду Біньяміна Нетаньяху.

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В Ізраїлі третю суботу поспіль протестували проти нового уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

За даними поліції, на які посилаються ізраїльські ЗМІ, на вулиці Тель-Авіва 21 січня вийшли понад 100 тисяч людей, що зробило акцію протесту проти нового уряду наймасовішою. В першу суботу вона зібрала понад 30 тисяч людей, в наступну - понад 80 тисяч. Ще десятки тисяч людей вийшли на протести в інших містах.

Мітингарі піднімали транспаранти з написами "Наші діти не будуть жити в умовах диктатури" та "Ізраїль, у нас проблема", пише агенція Associated Press.

Протести проти судової реформи

Протести були спрямовані проти намірів уряду переглянути судову систему - заходів, які, на думку опонентів, загрожують демократичним основам країни. Зокрема, міністр юстиції Ярив Левін хоче обмежити повноваження Верховного суду щодо законів та рішень уряду, а останньому віддати контроль над відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті отримає можливість ухвалити закон, навіть якщо Верховний суд визнає його таким, що суперечить конституції країни.

Раніше цього тижня Нетаньяху, якого підозрюють корупції, пообіцяв продовжити реалізацію планів з реформування судової системи, попри протести. Опоненти кажуть, що ці зміни можуть допомогти Нетаньяху уникнути обвинувального вироку суду в справі про корупцію або взагалі призвести до закриття судової справи. З моменту пред'явлення обвинувачень у 2019 році Нетаньяху заявляв, що система правосуддя упереджено ставиться до нього.

Найбільш правий уряд за всю історію Ізраїля

Наприкінці грудня в Єрусалимі привели до присяги новий уряд Ізраїля - найбільш правий за всю історію. До нього увійшли представники партії "Лікуд" Нетаньяху, ультраправої партії "Релігійний сіонізм", релігійних ультраортодоксальних партій ШАС і "Об'єднаний іудаїзм Тори", а також "Оцма Єхудит" і "Ноам". До складу уряду також увійшла людина з судимістю - лідер ШАС Ар'є Дері, якого призначили одразу на декілька міністерських посад, зокрема міністра внутрішніх справ. Торік його засудили умовно у справі, що стосувалася податкових махінацій.

18 січня Верховний суд постановив, що Дері через судимості не може залишатися на своїй посаді. Крім того, судді послалися на те, що минулого року під час судового процесу він запевнив суд, що піде з політики. Для того, щоби Дері став міністром попри судимість нова коаліція спеціально внесла поправки до закону.

Лідер ШАС вважається близьким союзником Нетаньяху. Сам прем'єр поки не коментував рішення суду та те, чи будуть його оскаржувати, чи він звільнить Дері. Агентство dpa зауважує, що вирок підігрів протести, в той час як прихильники запланованої судової реформи вважають його свідченням необхідності її проведення: протягом років вони звинувачували Верховний суд у надмірному втручанні в політичні рішення.

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