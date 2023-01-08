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Учасники акції протесту проти нового уряду Ізраїлю
В Тель-Авіві відбувся протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Біньяміном НетаньяхуФото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images
ПолітикаІзраїль

Тисячі ізраїльтян протестували проти нового уряду

Степан Смишляєв
1 год. тому

Тисячі демонстрантів пройшли вулицями Тель-Авіва, розмахуючи ізраїльськими прапорами та тримаючи плакати з гаслами проти уряду прем'єр-міністра Нетаньяху.

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Декілька тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва ввечері в суботу, 7 січня, щоб висловити протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху,

Демонстранти зібралися в центрі міста, а потім пройшли вулицями, розмахуючи ізраїльськими та веселковими прапорами та тримаючи в руках плакати з антиурядовими гаслами, такими як "Демократія у небезпеці" та "Разом проти фашизму та апартеїду". За даними організаторів, в акції взяли участь понад десять тисяч людей повідомляє газета The Times of Israel.

"Разом із тисячами демонстрантів ми вийшли на вулицю, щоб протестувати та гучно кричати: Наша країна не може бути зруйнована! Ми продовжуватимемо боротися за нашу демократію", - написала в Twitter лідерка лівоцентристської партії "Авода" Мейрав Міхаелі.

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Найбільш правий уряд та дискусійні реформи

Найбільше невдоволення протестувальників викликають пропозиції реформ нового міністра юстиції Ярива Левіна. Зокрема вони передбачають можливість скасування рішень Верховного суду парламентською більшістю, повідомляє AFP. Крім того, новий уряд оголосив про намір проводити політику розширення ізраїльських поселень на окупованому  Західному березі річки Йордан, а також здійснювати соціальні реформи, які стурбували членів та прихильників ЛГБТК-спільноти.     

Як повідомлялося, минулого тижня в Єрусалимі було приведено до присяги новий уряд Ізраїлю, який став найбільш правим за всю історію Ізраїлю. До нього увійшли представники партії "Лікуд" Нетаньяху, ультраправої партії "Релігійний сіонізм", релігійних ультраортодоксальних партій ШАС і "Об'єднаний іудаїзм Тори", а також "Оцма Єхудит" і "Ноам".

До уряду також увійшла людина з судимістю - лідер ШАС Ар'є Дері, якого призначили одразу на декілька міністерських посад, зокрема міністра внутрішніх справ. Минулого року його було засуджено умовно у справі, що стосувалася податкових махінацій. Дері раніше вже неодноразово входив до складу уряду. Щоб знову призначити його міністром, спеціально були внесені зміни до законодавства, зауважує dpa. Наразі Верховний суд Ізраїлю розглядає скарги на призначення Дері.

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