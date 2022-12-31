ООН просить суд у Гаазі дати правову оцінку дій Ізраїлю

Резолюцію зі зверненням до Міжнародного суду підтримали 87 членів Генеральної Асамблеї ООН, проти були 26, зокрема Німеччина, США та сам Ізраїль.

Генеральна Асамблея ООН звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі з проханням оцінити правові наслідки окупації Ізраїлем палестинських територій на Західному березі річки Йордан та в секторі Гази, а також дати рекомендації, як у цій правовій ситуації має чинити міжнародна спільнота. За відповідну резолюцію проголосували у ніч проти 31 грудня, 87 держав. Ще 26 країн, зокрема Німеччина, США та Ізраїль, були проти, 53 держави утрималися.

Міжнародний суд - це вищий судовий орган ООН, який розглядає конфлікти між державами. Його рішення мають характер, що зобов'язує, хоча у суду немає повноважень примушувати до виконання цих рішень. Востаннє дотепер суд у Гаазі розглядав конфлікт між Ізраїлем та палестинцями у 2004 році, коли ухвалив, що ізраїльський роз'єднувальний бар'єр, що відокремлює палестинські території, є незаконним. Ізраїль це рішення не визнав, звинувативши суд у політичній мотивованості.

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Реакції Ізраїлю та Палестини

Напередодні голосування Генасамблеї ООН щодо резолюції Ізраїль виступив проти цього кроку. "Жоден міжнародний орган не може вирішити, що єврейський народ є "окупантом" на своїй батьківщині. Будь-яке рішення судового органу, який отримує свій мандат від морально неспроможної та політизованої ООН, є повністю незаконним", - заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан. На це засідання Генасамблеї він не прийшов, від імені Ізраїлю проголосували США. Своєю чергою постпред Палестини Ріяд Мансур подякував країнам, які підтримали резолюцію.