В Ізраїлі знову масово протестували проти уряду Нетаньяху

Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту в Тель-Авіві проти планів юридичної реформи. Демонстрації відбулися також у Єрусалимі та Хайфі.

В Ізраїлі ввечері в суботу, 14 січня, відбулися масові акції протесту проти політики нового уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. На вулиці вийшли десятки тисяч громадян. Вони, зокрема, висловлювали невдоволення юридичною реформою, яку просуває міністр юстиції Ярів Левін.

Найбільша кількість мітингарів зібралася в Тель-Авіві. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на поліцію, на площі Хабіма в центрі міста і прилеглих вулицях перебувало близько 80 тисяч осіб, незважаючи на дощову погоду. Ще кілька тисяч демонстрантів протестували в Єрусалимі, біля резиденцій прем'єр-міністра і президента, а також у місті Хайфа на півночі країни.

Найбільш правий уряд за всю історію країни

Наприкінці грудня в Єрусалимі було приведено до присяги новий уряд Ізраїлю. Нетаньяху, який повернувся на посаду прем'єр-міністра після півторарічного перебування в опозиції, представив 33 членів кабінету, зокрема - з правонаціоналістичної релігійної коаліції. Це найбільш правий уряд за всю історію Ізраїлю. До його складу вперше ввійшли праві екстремісти та особи із судимістю.

Новий уряд оголосив намір проводити політику розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан, а також здійснювати соціальні реформи, що занепокоїли членів і прихильників ЛГБТК-спільноти. Крім того, на початку січня новий міністр юстиції Левін представив план юридичної реформи, що обмежить повноваження Верховного суду щодо блокування законів і урядових рішень, а також надасть владі контроль над відбором суддів.

Як зауважує Associated Press, це може допомогти Нетаньяху, якого підозрюють у корупції та нецільовій розтраті коштів, уникнути обвинувального вироку, або навіть призвести до закриття справи. З моменту пред'явлення звинувачень у 2019 році Нетаньяху заявляв, що система правосуддя упереджено ставиться до нього.

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