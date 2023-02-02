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Фото: Anna Fil/DW
ЗлочинністьУкраїна

Знущання над дівчатами у Києві: "Блогерам" висунули підозри

Ольга Журавльова
11 хв. тому

Двом організаторам столичних вечірок, на яких кривдили дівчат, загрожує до семи років в'язниці. Ще шістьом вручили повістки у військкомат.

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Правоохоронці повідомили про підозру двом юнакам, які організовували у столиці вечірки, де кривдили та принижували дівчат. Про це повідомляє у четвер, 2 лютого, Київська обласна прокуратура.

"Повідомлено про підозру двом блогерам за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні. Ця стаття передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Окрім підозр двом хлопцям, ще шістьом вручили повістки у військкомат, повідомили у поліції виданню "Суспільне".

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"П'яні вечірки" у Києві

31 січня користувачі соціальних мереж звернули увагу на розповсюдження сексуально-насильницького контенту за участі молодих людей з Києва. Як з'ясувалося, кілька юнаків, орендували у столиці квартиру, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводили їх до несвідомого стану. Далі вони здійснювали вульгарні дії над безпорадними, знімаючи це на телефони. Хлопці викладали відео та стріми у соцмережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі. 

1 лютого на це повідомлення відреагувала Національна поліція, провівши обшуки за місцем проживання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Коментуючи 2 лютого хід розслідування, у Київській обласній прокуратурі зазначили, що юнаки "імітували статеві акти". Водночас правозахисники зазначали, що на поширених відео йдеться про зґвалтування дівчат (ст. 152 Кримінального кодексу) та сексуальне насильство (ст. 153)

На інцидент звернув увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, закликавши до ефективного розслідування. "Викликає занепокоєння той факт, що вказаний контент користується попитом та схваленням в нашому суспільстві - дехто висловлює думку, що винуватими у цій ситуації є самі постраждалі", - зазначив він.

Прокоментував його і президент України Володимир Зеленський. "Насильству в Україні місця не буде", - наголосив він, відзначивши швидку реакцію поліції на злочин.

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Суспільне: Шістьом фігурантам "п'яних" вечірок вручили повістки до військкомату

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