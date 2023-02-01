  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Бундесвер має 300 танків Leopard 2
Бундесвер має 300 танків Leopard 2Фото: Sean Gallup/Getty Images
ПолітикаЄвропа

Як ЄС фінансує військову допомогу для України

Елла Джойнер
47 хв. тому

Німеччина та її партнери у ЄС постачають Україні військову техніку на мільярди євро. Все це фінансується з різних джерел.

https://p.dw.com/p/4Myy4

Західні партнери України тижнями нарощували тиск на уряд ФРН. Врешті-решт Берлін погодився передати Києву 14 танків Leopard 2, аби Україна могла протистояти російському збройному нападу. Для Німеччини, яка до останнього була більше, ніж стриманою в питанні надання Україні танків, це значна зміна в політиці.

Незважаючи на попередні вагання, загалом від початку війни Росії проти України Німеччина вже надала Києву значну військову підтримку. Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, до листопада минулого року на з цією метою було виділено 2,3 мільярда євро.

Однак як Німеччина та і її європейські союзники фінансують цю зброю для України? Кошти на обладнання та фінансування надходять з різних джерел.

Читайте також: Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?

Поставка зі складів Бундесверу

Частина військового спорядження, яке Німеччина надсилає в Україну, походить зі складів Бундесверу. Так, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні, Німеччина має понад 300 бойових танків Leopard 2.

Уряд Німеччини опублікував список наданого Києву обладнання. Це, наприклад, п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами, 14 самохідних артилерійських установок PzH 2000 (спільно з Нідерландами), 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та 14 тисяч спальних мішків.

Державні замовлення оборонній промисловості

У жодній іншій країні ЄС оборонна промисловість не має настільки вагомого значення, як у Німеччині. Торік уряд Німеччини виділив країнам-партнерам два мільярди євро на допомогу з озброєння. Ця допомога призначена для підтримки союзників у кризових ситуаціях і яка зараз переважно йде на користь Україні. На ці гроші можна замовити у німецьких компаній військову техніку, яка потім відправляється в Україну.

На цей рік Німеччина передбачила 2,3 мільярда євро на таку допомогу з озброєння. Більша частина цієї допомоги передбачена для України. Нещодавно з цих коштів було профінансовано, наприклад, 107 спеціальних броньованих автомобілів.

Кошти ЄС на летальну та нелетальну зброю

Невдовзі після того, як Росія розгорнула проти України повномасштабну війну, ЄС ухвалив історичне рішення використати для підтримки України гроші з відносно нового фонду - Європейського фонду миру (ЄФМ). Це вперше, коли кошти фонду  використовуються для постачання летальної зброї, тобто потенційно смертоносної зброї, до третьої країни.

Читайте також: Військова допомога для України: скільки вже витратив Захід?

Відтоді ЄС з колективного кошика виділив близько 3,6 мільярда євро, що включали підтримку української армії як летальною, так і нелетальною зброєю. Розмір внесків до Європейського фонду миру залежить від економічних показників країн-членів. Німеччина, яка має найбільший ВВП в ЄС, робить найбільший внесок.

ЄФМ також може відшкодовувати державам-членам кошти, які вони витратили на військову допомогу Україні. Польща, наприклад, є однією з тих, хто найбільше підтримує Україну і вже заявила, що звернеться за коштами ЄС, щоб покрити вартість танків Leopard 2, які Варшава має намір поставити Києву.

Берлінське рішення: "кругові поставки"

Рішення про постачання танків Leopard 2 в Україну знаменує собою зміну в готовності Німеччини надсилати важке озброєння в Україну. Раніше уряд у Берліні задовольнявся так званим круговим обміном - коли Німеччина постачала певні види озброєнь - особливо бойові танки та іншу важку військову техніку - не Україні, а країнам-партнерам по НАТО. Потім ці країни постачали Україні зброю зі своїх старих запасів.

Читайте також: Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння? Хроніка німецької нерішучості

Відчувається, що на обговорення питання про прямі поставки важкого озброєння Україні впливає й спадщина Другої світової війни. Завдяки "круговим поставкам" Німеччина змогла обійти це суперечливе питання і водночас продемонструвати свою солідарність. Крім того, Берлін таким чином сприяв військовій модернізації країн НАТО.

Результати такої складної моделі поки що не справляють особливого враження. Польща критично поставилася до цієї ідеї, але для інших країн ЄС, зокрема Чехії, Словаччини та Словенії, круговий обмін спрацював.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Києві

Болгарія визнала Голодомор в Україні геноцидом

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Конфлікти6 год. тому06:01 хв.
external

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Конфлікти6 год. тому01:55 хв.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський в мініатюрі

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Політика11 год. тому
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

Конфлікти31 січня 2023 р.
Німецький бойовий танк Leopard 2A6

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Технології31 січня 2023 р.
external

Діти у підвалах Бахмута

Діти у підвалах Бахмута

Конфлікти31 січня 2023 р.01:35 хв.
На головну сторінку