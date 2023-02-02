Боррель: Євросоюз подвоїть тренувальну місію ЗСУ (онлайн)

Війна Росії проти України - новини четверга, 2 лютого.

++13:23++

Війська РФ знову вдарили по Краматорську Донецької області. "Завдали ще двох ракетних ударів. Знову - по центру міста, по житловій забудові. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних", - повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++13:03++

Боррель: ЄС подвоїть тренувальну місію ЗСУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель провели зустріч у Києві.

За її підсумками Боррель повідомив, що місія Євросоюзу з надання військової допомоги підготує додатково 15 тисяч українських солдатів. Таким чином, загалом тренування пройдуть 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Крім того, ЄС надасть Україні 25 мільйонів євро на розмінування, розповів дипломат у Twitter.

У свою чергу Шмигаль написав у Telegram: "Подякував за послідовну підтримку України, збільшення бюджету Європейського фонду миру на два мільярди євро. Підкреслив, як важливо продовжувати тиск на економіку Росії та запровадити 10-й пакет європейських санкцій, що, зокрема, повинен включати ядерну сферу та державну компанію "Росатом".

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++12:45++

США можуть дозволити союзникам передачу Києву винищувачів F-16

США можуть розглянути дозвіл на реекспорт союзникам винищувачів F-16 Україні, тоді як сам Вашингтон відкидає запити Києва. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

F-16 Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance

"Коли союзники висунуть свої пропозиції, я думаю, що ми будемо вести ці розмови. Я не думаю, що ми проти надання літаків четвертого покоління, я просто вважаю, що ми повинні переконатися в тому, що ми продовжуємо правильно розставляти пріоритети", - сказав він на умовах анонімності.

Наразі західні посадовці більше зосереджені на наданні Україні засобів протиповітряної оборони, бронетехніки та артилерії для очікуваного весняного наступу РФ. Поставка Києву винищувачів "не вирішує проблему крилатих ракет і безпілотників", - сказав високопосадовець міністерства оборони США, додавши, що поки що не було жодних дискусій на високому рівні про надання F-16.

++12:26++

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило протест Грузії щодо поводження з ув'язненим Міхеілом Саакашвілі - експрезидентом Грузії, який згодом отримав українське громадянство.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - йдеться в повідомленні МЗС.

Міністерство закликає грузинську владу передати Саакашвілі Україні, а іноземні уряди та міжнародні організації - стати публічно на його захист.

Напередодні на захист Саакашвілі виступив президент України Володимир Зеленський.

++12:04++

Українські війська навряд зможуть відвоювати анексований Крим у Росії в найближчому майбутньому. Таку думку висловили чотири високопоставлені чиновники міністерства оборони США на секретному брифінгу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил, повідомляє американське видання Politico.

Зокрема, заступниця помічника міністра оборони США Лаура Купер і керівник оперативного управління об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант Дуглас Сімс, які виступали на брифінгу, засумнівалися в тому, що Київ здатний реалізувати ці плани. На чому ґрунтуються такі оцінки, не уточнюється, пише видання.

++11:39++

Внаслідок ранкових обстрілів російськими солдатами Херсонщини загинули двоє людей, ще двоє цивільних дістали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, газопровід та лінії електропередач. Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

++11:11++

Українські військові починають тренуватись на ППО Patriot в Німеччині

Група з 70 українських військовослужбовців прибула до Німеччини, щоби навчитися використовувати системи протиповітряної оборони Patriot, які Берлін має намір передати Україні для захисту від російських повітряних атак.

ППО Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Військові українських Збройних сил прибули до ФРН ще 31 січня, але самі тренування мають розпочатися сьогодні, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела у сфері безпеки в Берліні.

++10:45++

Австрія оголосила рішення вислати чотирьох російських дипломатів "за поведінку, несумісну з міжнародними угодами". Про це повідомило міністерство закордонних справ країни, не уточнюючи подробиць. Як зауважує агентство Reuters, таке формулювання зазвичай використовують в справах про шпигунство.

Двоє з чотирьох російських дипломатів, оголошених персонами нон ґрата, яких зобов'язали покинути Австрію до 8 лютого, працювали в посольстві Росії у країні, інші двоє - у російському представництві при Організації Об'єднаних Націй у Відні.

++10:17++

Польща була би готова поставити Україні винищувачі F-16, якби таке рішення ухвалили західні союзники, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. "Якби це було рішення всього НАТО, я був би за те, щоб відправити ці винищувачі", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому ввечері 1 лютого.

Моравецький також заявив про ріст недовіри до Німеччини, особливо з боку країн центральної та східної Європи, через політику офіційного Берліна щодо України. "Я б сказав, що рік тому багато країн мали велику довіру до Німеччини. Зараз цей маятник рухається в бік недовіри. Німеччина має потенціал для надання набагато більшої підтримки, ніж вона це робила досі, вона має силу в процесі прийняття рішень Європейським Союзом, вона має гроші для України, вона має дипломатичну вагу", - пояснив він. Польський прем’єр додав: "Ми бачимо, що Німеччина намагається бути напів вагітною: мислити трохи по-новому та підтримувати Україну, але водночас уряд і, зокрема, канцлер, все ще, здається, вважає, що з Росією має бути бізнес як завжди".

++09:50++

До Києва прибули Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель

Крім президентки Європейської Комісії, до Києва також прибув верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

++09:40++

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибула до Києва - вже з четвертим візитом після повномасштабного вторгнення РФ.

Вона приїхала напередодні саміту Україна - Європейський Союз, який пройде у Києві 3 лютого, разом із 15 єврокомісарами. На сьогоднішньому порядку денному - їхня зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Завтра у Києві також очікують президента Європейської Ради Шарля Мішеля, повідомляє dpa.

++09:25++

Боррель не виключає надання ЗСУ винищувачів

Верховний представник Європейського Союзу з питань безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель не виключає, що союзники України змінять стриману позицію щодо винищувачів.

Винищувачі для України: наскільки це реалістично? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Він пояснив, що постачання Києву бойових танків теж спершу було спірним питанням, однак у підсумку вдалося досягти консенсусу.

Як пише німецьке інформаційне агентство dpa, Боррель не став відповідати, чи схвалює сам постачання західних літаків: "Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один з найкращих способів - не займати позицій, які можуть поставити його під загрозу". Тим часом іспанське видання El Pais зауважує, що на зустрічі з журналістами Боррель наполягав, що відправлення бойової авіації в Україну наразі не стоїть на європейському порядку денному.

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++08:57++

Вранці війська РФ обстріляли Куп'янськ, унаслідок чого була поранена 67-річна жінка. А в селі Кругляківка Куп'янського району через російський обстріл поранення дістав працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:28++

Загроза транскордонних рейдів російських військ із Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою Кремля змусити Київ перекинути підрозділи в ці райони, розпорошивши їх перед імовірним російським наступом, ідеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вторгнення РФ з боку Білорусі аналітики інституту продовжують вважати вкрай малоймовірним, а російську інформаційну кампанію для відтягнення українських військ до північного кордону – невдалою, оскільки в Києві також не вважають цю загрозу реальною.

++08:00++

РФ готується до наступу на окремих напрямках - генштаб ЗСУ

Російські солдати активно ведуть розвідку, на окремих напрямках готуються до наступу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. "Незважаючи на великі втрати, продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - додається в ньому.

Українські військові 1 лютого відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка - Донецької.

"Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина РФ є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти", - пише генштаб.

За добу росіяни завдали шести ракетних ударів, чотири з яких - по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка на Донеччині, а також чотирьох авіаційних ударів по території України. Крім того, солдати РФ здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. "Від ворожих ударів загинули мирні люди", - констатує генштаб.

У свою чергу українські ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, три райони зосередження сил РФ і їхній склад пально-мастильних матеріалів.

++07:51++

Зеленський: Армія РФ збільшує наступ на сході України

На сході України фіксується певне збільшення наступальних дій армії РФ, і ситуація там стає жорсткішою, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - сказав він у традиційному відеозверненні пізно ввечері 1 лютого.

Як працює симулятор вогневої підготовки для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Facebook, що російські солдати хочуть розширити наступ на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Вони також продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно пробуючи вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські війська можуть спробувати здійснити наступ на двох напрямках: на Донбасі та на півдні України. "Оскільки вони живуть символікою, вони спробують щось зробити в районі 24 лютого", - сказав він в ефірі французького телеканалу BFMTV.

++07:42++

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками доби прокоментував обшуки, які пройшли 1 лютого.

"Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - сказав він.

Нагадаємо, 1 лютого обшуки провели: в Дніпрі в будинку олігарха Ігоря Коломойського, у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у представників компаній, які контролює народний депутат Вадим Столар. Тим часом президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру. Звільненим через скандал з закупівлями для армії чиновникам міністерства оборони також повідомили про підозри. Крім того, уряд звільнив керівництво митної служби України.

Окрім обшуків у посадовців, Зеленський прокоментував ще одну справу: "Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора - факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде".

++07:30++

Удар РФ по будинку в Краматорську: троє загиблих і 21 травмований

Кількість загиблих унаслідок удару військ РФ по житловому будинку в Краматорську на Донеччині зросла до трьох. Травмована 21 людина, вісім із них госпіталізовані. Під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Двоє людей врятовані.

Російська армія вдарила по будинку пізно ввечері 1 лютого з ракетного комплексу "Іскандер".

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