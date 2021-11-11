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Новости Европы

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.  

Мир

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.  

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.  

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".  

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Эмблема НАТО и флаги стран-союзников

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.  

В Польше задержан россиянин за пособничество нелегальной миграции из Беларуси 10.11.2021

Нелегальные мигранты на польско-белорусской границе

Никаких подробностей задержания в Погранслужбе Польши не сообщили. Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.  

ЕС обсудит расширение санкций против Минска 15 ноября 10.11.2021

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Варшаве

ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.  

Правозащитники осудили нарушение прав беженцев на границе Польши и Беларуси 10.11.2021

Нелегальные мигранты на границе с Польшей

В Amnesty International призвали оказать беженцам на польско-белорусской границе гуманитарную и медицинскую помощь. В свою очередь Минск не должен использовать беженцев в своих политических интересах.  

Европейский суд отклонил иск Google по штрафу в 2,4 млрд евро 10.11.2021

Логотип Google на штаб-квартире IT-гиганта в США

Суд согласился с выводами Еврокомиссии о том, что "Google злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google".  

Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей 10.11.2021

Мигранты на белорусско-польской границе

По сообщениям СМИ, две группы нелегальных мигрантов из десятков человек прорвались через белорусско-польскую границу. Часть людей удалось вернуть к линии границы, остальных разыскивают.  

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.  

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Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет 11.11.2021

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Евросоюз не признает российские вакцины, но для привитых "Спутником V" появилась возможность получить европейский COVID-сертификат в Италии и Австрии. DW поинтересовалась планами ФРГ.  

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Председатель попечительского совета Фонда Гельмута Шмидта Пер Штайнбрюк (на снимке - справа) и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 10 ноября в Берлине

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.  

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В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.  

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

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Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.  

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