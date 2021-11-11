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Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
Никаких подробностей задержания в Погранслужбе Польши не сообщили. Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.
ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.
В Amnesty International призвали оказать беженцам на польско-белорусской границе гуманитарную и медицинскую помощь. В свою очередь Минск не должен использовать беженцев в своих политических интересах.
Суд согласился с выводами Еврокомиссии о том, что "Google злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google".
По сообщениям СМИ, две группы нелегальных мигрантов из десятков человек прорвались через белорусско-польскую границу. Часть людей удалось вернуть к линии границы, остальных разыскивают.
Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Brexit • Беженцы и Евросоюз • Безвизовый режим • Еврокомиссия • Европейский Союз • Европейский парламент • ЕСПЧ • Марин Ле Пен • Совет Европы • Тереза Мэй • Шенгенская виза • Шенгенская зона • Эмманюэль Макрон
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