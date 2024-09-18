Сервис на автобанах ФРГ: санузлы чистые, цены неподъемные

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) протестировал 40 сервисных центров отдыха для водителей и пассажиров на немецких автобанах. Ни один из них не получил высшей оценки. Самая большая проблема - цены.

Цены на АЗС на немецких автобанах гораздо выше, чем в городе. Однако останавливаются здесь не только для того, чтобы заправиться. Рядом с АЗС, как правило, есть зоны отдыха. Водители и пассажиры могут там размять ноги, перекусить или купить еду с собой, сходить в туалет, кое-где есть игровые площадки для детей. Кроме того, все более важным становится наличие достаточного числа зарядных станций для электромобилей.

Общегерманский автомобильный клуб ADAC в период сезона весенних и летних отпусков - с апреля по июль 2024 года - протестировал в общей сложности 40 сервисных центров на 15 самых протяженных автобанах Германии. Это около десяти процентов всех подобных объектов по всей стране.

Объекты тестировались с учетом пяти критериев, наиболее важных для автопутешественников: оборудование, состояние и чистота санузлов (25%), цены на питание в точках общепита и на продукты в магазинах на АЗС (25%), разнообразие питания в точках общепита (20%), объекты на открытом воздухе и их безбарьерная доступность (15%), а также дополнительная инфраструктура, например, пункты зарядки для электромобилей или детские площадки (15%). В этом году ADAC оценивал каждый объект по 150-балльной системе. Каждую сервисную зону эксперты посещали инкогнито по четыре раза, чтобы исключить влияние случайных факторов.

Зоны отдыха на автобанах. Результаты теста оставляют желать лучшего

Ни одна из протестированных сервисных зон отдыха на автобанах не получила оценку "очень хорошо". Правда, и в категорию "очень плохо" тоже ни одна не попала. Только 8 из 40 заработали оценку "хорошо", 26 получили "удовлетворительно", а 6 почти провалили тест. Лучшими среди просто "хороших" оказались зоны отдыха в Баварии и Мекленбурге - Передней Померании.

Еще один важный вывод, сделанный по результатам теста: для комфорта семей с детьми, людей с ограниченной подвижностью и водителей электромобилей предстоит еще очень многое сделать.

Что приятно удивило контролеров на автобанах

Состояние сантехнических помещений в центрах обслуживания водителей и пассажиров на автобанах в целом в этом году оказалось лучше, чем в прошлом.

Почти все санузлы в сервисных зонах на автобанах хорошие Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

90 процентов были оснащены автоматической очисткой сидений. В результате 36 санузлов получили оценки "хорошо" и "очень хорошо". Критике подверглись некоторые платные туалеты (17%), в которых не все кабинки были доступны или полностью исправны. А также эксперты отметили, что за взимаемую управляющей компанией плату в 1 евро можно было бы ожидать большей чистоты.

Питание на немецких автобанах хорошее, но дорогое

Что касается питания, то экспертам в целом понравился выбор еды в пунктах общепита. Четверть из них получила оценку "очень хорошо", а чуть более половины - "хорошо". Шницели, сосиски, картофель фри, а также детское меню и вегетарианские блюда предлагались практически везде. При этом отмечается, что почти у половины ресторанов в меню были макаронные изделия. Но особенно удивила Нижняя Саксония: на нескольких сервисных автостоянках, расположенных в этой федеральной земле, предлагалась не только "стандартная" еда, но и, например, подкопченная свинина с капустой и голубцы.

Самую большую критику ADAC вызвали цены на еду и продукты to go. Лишь 40 процентов стоянок получили хорошую оценку. При этом 75 процентов магазинов на АЗС в зонах отдыха были отнесены к категории "дорогие" и "очень дорогие". На заправке небольшой капучино с собой порой стоит 5 евро, а пачка чипсов - 7 евро.

В сфере общественного питания дела обстоят несколько лучше: две трети протестированных объектов получили рейтинг "выгодно" или "очень дешево". Но разброс цен большой. Так, детский обед с наггетсами и напитком может стоить от 4 до 7 евро, шницель с картофелем фри - от 11 до 20 евро, пол-литра негазированной воды - от 2 до 4 евро.

При этом и в магазинах, и в ресторанах замечен серьезный отрицательный момент: часто приходится спрашивать, что сколько стоит их-за отсутствия ценников.

Сервисная зона для отдыха в Мулдентале-Зюд на 14-м автобане, проверенная ADAC и оцененная на "хорошо" Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

По данным ADAC, летом 2024 года победителем теста стала зона отдыха Фюрхольцен-Вест на автомагистрали А9 недалеко от Мюнхена, которая впечатлила своей ухоженной и семейной атмосферой. Хорошие санитарные условия и обширный ассортимент относительно недорогих блюд в ресторане сыграли свою роль.

За что не любят критиков ADAC

Подобные исследования автоклуб ADAC проводит в Германии регулярно с 1999 года и публикует результаты на своей интернет-странице или в своем журнале Motorwelt, который члены клуба могут бесплатно получить в филиалах ADAC и некоторых магазинах. Однако владельцы сервисных зон и зон отдыха на автобанах часто бывают этим недовольны. Бывали даже случаи, когда инспекторов клуба разоблачали во время их работы и выпроваживали с территории.

В этот раз резкую критику оценочных критериев ADAC высказал в интервью немецкой медиакомпании NDR представитель компании "Tank & Rast", которая сдает в аренду площади для отдыха на автобанах. В частности, он отметил, что "ключевым аспектом, который в очередной раз подвергся всеобщей критике в оценке ADAC, является ценообразование гастрономического предложения, а это не является недостатком в истинном смысле этого слова". Он также отметил, что арендодатель не имеет никакого влияния на, например, обращение посетителей с мусорными контейнерами на парковках. И тем не менее, подобные пункты были включены в оценку ADAC.

В Общегерманском автомобильном клубе состоят 22 миллиона человек. Большинство вступило в ADAC, чтобы получать при необходимости помощь при поломках и авариях. И все это за вполне умеренный годовой взнос. Однако клуб позиционирует себя не только как надежный помощник автолюбителей, но и как лоббист их интересов. Поэтому и проводит различные тесты.