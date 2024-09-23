Уникальный набор столового серебра вернули в Аугсбург

Этот уникальный набор столового серебра эпохи Ренессанса является вершиной мастерства ювелиров из Аугсбурга. Долгое время о нем ничего не знали, но сейчас художественную ценность удалось вернуть на родину.

Этот набор столового серебра был изготовлен в аугсбургской мастерской ювелира Давида Альтенштеттера (David Altenstetter) примерно в 1615 году для герцога Баварии Максимилиана I (Maximilian I). Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый в мире полный набор столовых приборов. Долгое время о нем ничего не было известно. Теперь, после длительной одиссеи, набор вернулся на родину - в баварский Аугсбург.

Жемчужина ювелирного искусства имперского города Аугсбурга

Он состоит из 40 предметов, включая по дюжине ножей, ложек и двузубых вилок. Ручки столовых приборов украшены тончайшими животными и растительными орнаментами. Для этого использовалась редкая и сложная техника глубокой эмали, которой владели лишь немногие, почти исключительно аугсбургские ювелиры. И Альтенштеттер, являвшийся еще и придворным ювелиром кайзера Рудольфа II (Rudolf II), был здесь первопроходцем. На каждом из ножей стоят его инициалы. В набор также входят солонки, изготовленные другим ювелирным мастером из Аугсбурга - Томасом Цайнером (Thomas Zainer).

Столовый набор Альтенштеттера - уникальный образец ювелирного мастерства из Аугсбурга Фото: Christie, Manson & Woods Ltd

Столовые приборы - главное произведение не только Альтенштеттера, но и аугсбургского искусства эпохи Возрождения в целом, отмечает городская пресс-служба. Этот ансамбль имеет большое культурно-историческое значение и документирует высокий уровень мастерства, которым славились ювелиры имперского города Аугсбурга. Еще со времен Средневековья Аугсбург слыл центром ювелирного искусства в Европе.

Сенсационное открытие на арт-рынке

Изготовленный для династии Виттельсбахов набор находился с 18-го века в собственности знатной аугсбургской семьи банкиров фон Мюнх. Позже следы были утеряны. В наше время о существовании гарнитура не было известно вплоть до 2005 года, и его обнаружение на арт-рынке стало сенсацией. После того, как подлинность набора была подтверждена, городские власти Аугсбурга попытались приобрести его на аукционе, но тщетно. Тогда этот редчайший лот был продан на торгах лондонского дома Christie's частному коллекционеру из США за сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро.

Солонка из набора Альтенштеттера изготовлена аугсбургским ювелиром Томасом Цайнером Фото: Christie, Manson & Woods Ltd

Спустя почти 20 лет ансамбль из столового серебра вновь выставили на продажу. И на сей раз благодаря меценату, который оказывает поддержку музеям и художественным собраниям Аугсбурга и имя которого не разглашается, он вернулся на родину. Новый собственник предоставил "столовый набор Альтенштеттера" старейшему музею города - музею Максимилиана - в длительное пользование. Уже сейчас он выставляется в его постоянной экспозиции. Во сколько меценату обошелся этот уникальный ценный объект, также держится в тайне.