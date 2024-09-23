В Германии стало больше долгожителей

За последние 10 лет количество долгожителей в Германии выросло на четверть, выяснило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Если в 2011 году в ФРГ проживали 13,4 тысячи человек в возрасте 100 лет и старше, то в мае 2022-го их число достигло 16,8 тысячи. Этому способствуют улучшение условий жизни, растущее благосостояние и прогресс в медицине, указали аналитики.

Но ни прорывы в медицине, ни выросшее благосостояние не смогли переломить устойчивую тенденцию: женщин среди немецких долгожителей по-прежнему гораздо больше, чем мужчин. В 2011 году мужчины составляли лишь 12 процентов от общего числа населения старше 100 лет, а в 2022-м - 15 процентов.

Большинство - в собственном или съемном жилье

В каких же условиях живут в Германии люди, достигшие столь преклонного возраста? Более половины (9800 человек или 58,3 процента) проживают в собственных четырех стенах, остальные 7000 - в домах престарелых и аналогичных учреждениях.

В 2011-м показатель тех, кто живет в собственных стенах, был ниже на 10 процентных пунктов. Поясним: для 46 процентов это понятие означает жилье, которым они владеют, а для 54 процентов - съемное жилье. Для почти 6600 человек "собственные стены" представляют собой домохозяйство из одного-единственного жильца. Около 1500 человек проживают в домохозяйствах на двоих, остальные - в более населенных.

Вюрцбург - столица немцев-долгожителей

Уединение долгожители в Германии не жалуют: 36 процентов проживают в крупных городах. В целом девять из десяти предпочитают населенные пункты с численностью населения не менее 5000 человек. Больше всего долгожителей - в Гамбурге (25 человек на 100 тысяч населения), Шлезвиг-Гольштейне (24 человека на 100 тысяч) и Саксонии. Городом с самым большим количеством пожилых людей является Вюрцбург в Баварии, где на 100 000 человек приходится 46 долгожителей.

Уединение долгожители в ФРГ не любят Фото: Uwe Moeller/IMAGO

А вот одиночества под своей крышей в преклонном возрасте нелегко избежать. 84 процента немцев старше 100 лет на момент опроса уже потеряли свою "вторую половинку". Четыре процента долгожителей и в столь преклонном возрасте состояли в браке, а семь процентов продолжали вести холостой или незамужний образ жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни в Германии в 2023 году составляла 83,3 года для женщин и 78,6 лет для мужчин.