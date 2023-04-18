Старейшая жительница Германии не думает о смерти

В 2000 году на Земле жила 151 тысяча людей старше 100 лет - таковы данные ООН. Мировой рекорд долголетия за всю историю наблюдения принадлежит француженке Жанне Кальман - ей было 122,5 года. В первой двадцатке живущих сегодня на Земле самых пожилых людей - 18 женщин и 2 мужчин, всем им от 113 до 116 лет. Если говорить о странах, то большинство из них - семеро - живут в Японии, шестеро - в США, двое - в Бразилии. И по одному - в Великобритании, Венесуэле, Испании, Колумбии и Германии. На данный момент самой старшей в мире из ныне здравствующих людей считается Мария Браньяс Морера - испанке, родившейся в США, исполнилось 116 лет.

Старейшей жительницей Германии является сегодня Шарлотте Кречман (Charlotte Kretschmann) - ей 113 лет. Она относится к своему возрасту философски: "Я не выбирала для себя этого. От меня ничего не зависит. У каждого человека есть шанс пережить следующий день, и ему не нужно ничего для этого делать". В то же время женщина гордится тем, что сохранила хорошую для своих лет физическую форму и память: "Я не прикована к постели… И с моей головой все в полном порядке - на 150 процентов", - с улыбкой рассказала она в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Чего в жизни больше - печали или радости?

113-летняя Шарлотте Кречман последние несколько лет живет в доме престарелых городка Кирххайм-унтер-Тек в земле Баден-Вюртемберг. Женщина похоронила мужа и дочь, из-за чего особенно страдает. "Господь бог сделал это нехорошо. В конце жизни человеку должно быть вообще-то хорошо, но становится все хуже и хуже", - сетует Шарлотте. Иногда ей снятся ее родные, и тогда она просыпается в слезах и печали.

Несколько лет женщина самостоятельно справлялась с домашним бытом, но после кровоизлияния в мозг решила переехать в дом престарелых, где при необходимости ей могут оказать профессиональную поддержку и медицинскую помощь.

Шарлотте Кречман очень любит рассматривать фотографии и настенные календари на разную тематику Фото: Julian Rettig/dpa/picture alliance

"Мне нужно, чтобы все вокруг было красиво и немножко пестро", - делится своими предпочтениями Шарлотте. После дня рождения в декабре ее комнату долго украшали три воздушных шарика с цифрами 1,1, 3. И всегда - фотографии внуков. На стенах висят несколько календарей - один с рецептами, другой с идиллическими видами горных массивов Доломитовых Альп. Пожилая женщина очень любит их рассматривать вновь и вновь. Однако за свою жизнь Шарлотте Кречман пережила гораздо больше, чем может вместить в себя календарь или лежащий рядом фотоальбом.

"Недавно один историк попросил меня рассказать о жизни. А кто может больше меня рассказать из собственного опыта?.." Родившаяся 3 декабря 1909 года в Бреслау, входившем тогда в состав Германской империи, Шарлотте Кречман пережила две мировые войны и экономические кризисы, она сожалела о разделе Германии, а затем наблюдала ее воссоединение, видела, как приходят и уходят новые деньги. "Я пережила всех: и королеву Елизавету, и Папу Бенедикта"… И даже коронавирус не перевернул ее жизнь с ног на голову. Прошлым летом Шарлотте заболела и находилась в карантине: "Я просто никого не видела, никого не слышала и ни с кем не разговаривала. Сидела у окна 14 дней и наблюдала за каждым листиком. Я не хочу проходить через это снова".

В чем секрет долголетия?

"Часто мне не дают мои 113 лет. Мой зубной врач не верит своим глазам, говорит, что я - чудо", - говорит Шарлотте. Как же ей удалось сохранить бодрость? "Благодаря спорту и физической нагрузке даже зимой. Ну и, конечно, благодаря моему счастливому детству", - делится долгожительница. Она вспоминает, что у нее было все, что она хотела, ее родители давали ей все, что нужно: мама шила ей красивые платья по последней моде, у нее было прекрасное питание и уход, с ней занимались заботливые воспитатели.

Внук Шарлотте Кречман помогает ей вести аккаунт в Instagram Фото: Julian Rettig/dpa/picture alliance

Сегодня 113-летняя женщина считает особенно важным следить за своим внешним видом. Раз в две недели, по ее словам, она ходит к парикмахеру и делает маникюр. "Я крашу ногти красным лаком и обожаю носить модные блузки", - признается она. На данный момент немецкую долгожительницу беспокоит только инвалидная коляска, в которой ей приходится передвигаться после того, как она упала и повредила колени. Но у нее есть цель - снова начать ходить при помощи опор-ходунков, и поэтому она регулярно тренируется с физиотерапевтом.

"Вы бы видели меня в молодости, как я бегала и плавала", - гордится Шарлотте. Занимаясь легкой атлетикой, она познакомилась со своим мужем Вернером, он был одним из лучших спортсменов-бегунов. Это была любовь с первого взгляда. Они часто танцевали вместе. У них родилась дочь. Но Вторая мировая война разбила их счастье, им пришлось разделиться. Вернер был призван в вермахт - сначала во Францию, а затем переброшен на Восточный фронт. Муж попал в советский плен. Шарлотте с маленькой дочерью бежала на Запад. Она вспоминает, что их перевозили в открытых товарных вагонах, как тяжело и страшно ей было. "Мой муж воевал в России. Нам очень повезло, что после его возвращения из плена мы смогли найти друг друга через Красный крест и начать новую жизнь в Штутгарте".

Каждый вечер в доме престарелых Шарлотте смотрит телевизор: "Я в курсе всего, что происходит". Она обеспокоена войной, которую развязала Россия в Украине. "Я не хочу Третьей мировой. До этого почти дошло. Хорошо, что все объединились против Путина. Он не должен думать, что может делать все, что ему захочется", - резюмирует старейшая жительница Германии.

113-летняя долгожительница активна в Instagram

В настоящее время будни Шарлотте Кречман состоят, как правило, из занятий с физиотерапевтом и встреч с родственниками и внуками. Принять участие в своей жизни она приглашает и весь остальной мир - благодаря аккаунту в Instagram. На данный момент у нее почти 9 тысяч подписчиков. Она регулярно делится с ними снимками из своей жизни, будь то поход по магазинам, празднование Рождества или просто прогулки. "Даже моя племянница в Америке может меня видеть", - радуется она. Ей помогает ее 45-летний внук Петер Баур (Peter Baur). Он говорит, что его бабушка ментально гораздо моложе того возраста, что записан в удостоверении личности. Сама Шарлотте Кречман не думает о смерти: "Это ни к чему - в конце концов, это просто произойдет, и от меня ничего не зависит. Но у меня еще есть время“.

Смотрите также: