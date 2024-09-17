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Немецкая разведка получила приз за поиск сотрудников

Вера Фридрих
17 сентября 2024 г.

Надпись крупными буквами на плакате гласит: "Мы ищем террористов". Чуть ниже: "Найди их вместе с нами". Таким образом BND приглашает на работу новых сотрудников.

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BEST 18/1 Award 2024 - BND
Рекламный плакат BNDФото: BND

Реклама Федеральной разведывательной службы Германии (BND) получила в этом году главный приз конкурса рекламных плакатов BEST 18/1 Award, а это - 10 тыс. евро наличными и проплаченная рекламная кампания на сумму в два с половиной миллиона евро. 

Надпись крупными буквами на плакате гласит: "Мы ищем террористов". Чуть ниже: "Найди их вместе с нами". Три буквы правее - (m/w/d) - объясняются довольно просто: m (männlich = мужской), w (weiblich = женский) и d (divers = другой). Таким образом в вакансиях немецких компаний обычно указывается половая принадлежность кандидатов на вакансию. Плакат Федеральной разведывательной службы Германии (BND) информирует граждан о том, что разведке нужны новые кадры.

BND ищет сотрудников. Успешно?

Информация о том, увенчались ли успехом поиски, не разглашается, однако плакат совершенно точно пришелся по вкусу жюри конкурса, который уже более 15 лет проводится кельнской компанией ASS Werbe GmbH, специализирующейся на производстве наружной рекламы. 

В этом году в конкурсе участвовало более 400 плакатов. В десятку лучших также вошли эти два - уже других рекламодателей. Один рекламирует рыбные палочки фирмы Iglo, другой - конфетки от кашля фирмы Em-eukal.

Рекалама конфетки Em-eukal
Конфетка Em-eukal по форме напоминает мудрого мастера Йоду из "Звездных войн". Измененный в слогане порядок слов - также отсылка к знаменитому героюФото: Em-eukal
Плакат, рекламирующий рыбные палочки фирмы Iglo
Плакат, рекламирующий рыбные палочки фирмы Iglo: "Первая помощь замотанным родителям" Фото: Iglo
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