Немецкая разведка получила приз за поиск сотрудников

Надпись крупными буквами на плакате гласит: "Мы ищем террористов". Чуть ниже: "Найди их вместе с нами". Таким образом BND приглашает на работу новых сотрудников.

Реклама Федеральной разведывательной службы Германии (BND) получила в этом году главный приз конкурса рекламных плакатов BEST 18/1 Award , а это - 10 тыс. евро наличными и проплаченная рекламная кампания на сумму в два с половиной миллиона евро.

Надпись крупными буквами на плакате гласит: "Мы ищем террористов". Чуть ниже: "Найди их вместе с нами". Три буквы правее - (m/w/d) - объясняются довольно просто: m (männlich = мужской), w (weiblich = женский) и d (divers = другой). Таким образом в вакансиях немецких компаний обычно указывается половая принадлежность кандидатов на вакансию. Плакат Федеральной разведывательной службы Германии (BND) информирует граждан о том, что разведке нужны новые кадры .

BND ищет сотрудников. Успешно?

Информация о том, увенчались ли успехом поиски, не разглашается, однако плакат совершенно точно пришелся по вкусу жюри конкурса, который уже более 15 лет проводится кельнской компанией ASS Werbe GmbH, специализирующейся на производстве наружной рекламы.

В этом году в конкурсе участвовало более 400 плакатов. В десятку лучших также вошли эти два - уже других рекламодателей. Один рекламирует рыбные палочки фирмы Iglo, другой - конфетки от кашля фирмы Em-eukal.

Конфетка Em-eukal по форме напоминает мудрого мастера Йоду из "Звездных войн". Измененный в слогане порядок слов - также отсылка к знаменитому герою Фото: Em-eukal