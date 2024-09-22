Швейцарцы отвергли реформу пенсионной системы

На референдуме в Швейцарии большинство проголосовавших выступили против реструктуризации пенсионной системы. Также жители страны не поддержали инициативу по защите биоразнообразия.

Швейцарцы не поддержали предложенную властями частичную реформу пенсионной системы. Согласно предварительным результатам, 69 процентов участников референдума, проведенного в воскресенье, 22 сентября, высказались против реструктуризации так называемой второй составляющей пенсионной системы, призванной финансово стабилизировать ее.

Провести реформу предполагалось на фоне роста числа пенсионеров, увеличения продолжительности жизни и снижения доходов. Вторая составляющая пенсионной системы в Швейцарии включает в себя персональный пенсионный накопительный счет, взносы в который делают как работники, так и работодатели. Правительство хотело снизить минимальный процент от накопленной суммы, который должен выплачиваться ежегодно, чтобы денег на этом счету хватало на более долгий срок.

В марте на референдуме в Швейцарии 58,2 процента граждан высказались за дополнительные выплаты пенсионерам - так называемую тринадцатую пенсию.

В Швейцарии не поддержали инициативу по защите биоразнообразия

Также большинство участников референдума выступили против инициативы по сохранению биологического разнообразия. Согласно предварительным результатам голосования, опубликованным на сайте федеральной канцелярии, против дополнительных природоохранных мер выступили почти 65 процентов проголосовавших. Явка составила около 45 процентов.

Инициатива предполагала, что федеральное правительство и кантоны должны усилить меры по защите видового разнообразия животных и растений, природного ландшафта и архитектурного наследия. Охранные меры должны были охватить больше территории и требовали увеличения финансирования.

Комментируя результаты плебесцита, Лукас Гольдер из социологического института gfs.bern, отметил в эфире швейцарского телеканала SRF, что его участники не считают проблему биоразнообразия насущной.

Противники расширения мер по охране природы аргументировали свою позицию тем, что инициатива привела бы к серьезному ограничению производства продовольственных товаров. По их подсчетам, практически неприкосновенными стали бы 30 процентов земель страны, также пострадало бы и производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников.