Во Франции сформирован новый правоцентристский кабмин

Спустя более двух месяцев после парламентских выборов во Франции смогли сформировать новое правительство. В него вошли представители консервативной партии "Республиканцы", центристского блока Макрона и их союзники.

Новое правительство сформировано во Франции спустя более двух месяцев после парламентских выборов. В объявленный вечером в субботу, 21 сентября, состав кабинета министров вошли в основном представители центристского блока президента Франции Эмманюэля Макрона "Вместе за Республику" и консервативной партии "Республиканцы", а также члены небольших дружественных им партий. Один портфель достался представителю левых сил.

Сохранил свой пост лишь министр обороны Себастьян Лекорню. МИД страны возглавит центрист Жан-Ноэль Барро, а бывший социалист Дидье Миго станет министром юстиции.

Главой МВД назначен консерватор Брюно Ретайо. Именно его министерство будет отвечать за возможное ужесточение миграционной политики Парижа, на которое ранее намекнул назначенный на пост премьер-министра Мишель Барнье.

Впрочем, большинства в парламенте у представленных в новом правительстве партий не будет. В связи с этим им, вероятно, придется регулярно заручаться поддержкой оппозиционных групп: "Нового народного фронта", в который входят представители левых и ультралевых сил, а также ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

На фоне назначения нового правительства во Франции протестуют левые

Представители левых сил во Франции 21 сентября вышли на протесты на фоне объявления нового состава правительства. Как сообщает на своем сайте медиакомпания RFI, явка демонстрантов при этом оказалась низкой. В одном Париже их количество, по разным оценкам, могло составлять от 3200 до 15 000 человек.

Новым премьером Франции ранее был назначен консерватор Мишель Барнье

В начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон назначил 73-летнего консервативного политика Мишеля Барнье на должность премьер-министра страны. Барнье стал самым пожилым руководителем французского кабинета министров в современной истории, сменив самого молодого, 35-летнего Габриэля Атталя.

Барнье представляет правоцентристскую партию "Республиканцы". За время своей политической карьеры он занимал различные руководящие посты как во Франции, так и в структурах Евросоюза. С 2016 по 2019 год он руководил переговорами об условиях выхода Великобритании из ЕС. В 2021 году Барнье предлагал свою кандидатуру для участия в президентских выборах от партии "Республиканцы", однако проиграл в первом туре внутрипартийного голосования.

Досрочные парламентские выборы во Франции

На досрочных парламентских выборах, которые прошли во Франции 7 июля 2024 года, лучший результат показала левая коалиция "Новый народный фронт" со 182 депутатскими мандатами. Ультраправая партия "Национальное объединение" с союзниками получила 143 места. У президентской коалиции "Вместе за республику" 168 мест в парламенте. Правые "Республиканцы" получили 47 мандатов.