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Байден за все в ответе - "Заповедник", выпуск 326

22 сентября 2024 г.

Путин и "Vий" в новой экранизации ядерного ужастика. Маск и Трамп обсуждают новое покушение на кандидата в президенты США. В рамках ограничения потока мигрантов Шольц и Макрон помогают им не задерживаться в ЕС. Эрдоган предлагает Путину отказаться от Крыма. Возрастной ценз для поклонников "Гарри Поттера". Тайная переписка ФБК и Невзлина от ФСБ. Смотрите в 326-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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