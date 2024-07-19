Почему жест "тихая лиса" могут запретить в школах Германии

В Турции "волчье приветствие" - жест ультраправых. В ФРГ он имеет совсем другое значение, им пользуются учителя, чтобы добиться тишины в классе и привлечь внимание учеников.

Когда в немецких детских садах или в начальных классах становится слишком шумно, воспитатели или учителя дают рукой знак "Закрыть рот и навострить уши" - прижимают средний и безымянный пальцы к большому, а мизинец и указательный поднимают вверх.

Такой жест называют "тихой и внимательной лисой" и на протяжении многих десятилетий был само собой разумеющимся методом привлечь внимание детей и побудить их успокоиться. Жест настолько распространенный, что его картинку стали воспроизводить даже на футболках.

Какие "волки" водятся в Германии

С некоторых пор, однако, на "тихую лису" стали смотреть с удивлением и подозрением - особенно турецкие дети и их родители в Германии. Им этот жест известен как "волчье приветствие", который служит символом ультраправой турецкой организации "идеалисты" ("Ülkücü"), известной в Германии под названием "Серые волки".

Майку с жестом "тихой лисы" можно легко купить в онлайн-магазине Фото: amazon.de

"Волки" находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции, которое указывает на ярый национализм, расизм, ксенофобию и антисемитизм как отличительные черты организации "идеалистов". К ее идеологии относятся ненависть к евреям и христианам, к таким меньшинствам в самой Турции как курды или алевиты, к либеральным западным ценностям.

Считается, что в Германии членами "Серых волков" являются или разделяют их идеологию более 12 тысяч человек.

Организация "идеалистов" в ФРГ не запрещена

Во время чемпионата Европы по футболу в Германии турецкие болельщики на трибунах неоднократно демонстрировали "волчье приветствие". А во время игры с Австрией свой победный гол сопроводил этим жестом защитник турецкой сборной Мерих Демирал. Позднее соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях.

Мерих Демирал с "волчьим приветствием" Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Инцидент без последствий не остался. Демирал был отстранен европейской футбольной ассоциацией УЕФА на две игры, а турецкого посла вызвали в МИД ФРГ, что омрачило и без того непростые отношения между Германией и Турцией. Развернулась и дискуссия о возможном запрете "Серых волков" в Германии и демонстрации здесь "волчьего приветствия".

Споры о запрете спорного жеста

Спор не новый. Еще в конце 2020 года бундестаг голосами консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых" принял резолюцию с призывом к министерству внутренних дел оценить необходимость запрета "Серых волков". Шумная дискуссия о "волчьем приветствии" развернулась и в 2017 году после того, как тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу продемонстрировал этот жест во время своего выступления в резиденции турецкого консула в Гамбурге. Уже тогда спорили о том, что "волчье приветствие" очень легко можно принять за "тихую лису" и наоборот.

Поднять палец вверх на уроке - в Германии тоже самое, что поднять руку Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

После этого в федеральной земле Баден-Вюртемберг, например, педагогов попросили воздержаться от спорного жеста. А в Бремене идут еще дальше и собираются вовсе его запретить. Политическая подоплека такого жеста рукой "абсолютно несовместима" с ценностями нашего города, заявила Патриция Брандт (Patricia Brandt), пресс-секретарь сенатора Бремена по вопросам образования.

Чем провинилась "тихая лиса"?

Председатель еврейской общины Бремена Эльвира Ноа (Elvira Noa) приветствует это решение. "Тот факт, что по окончании чемпионата Европы дебаты о "волчьем приветствии" стихли, не означает, что и само оно, и стоящая за ним идеология исчезли", - сказала она в интервью DW. Ноа сравнивает ситуацию с действующим в Германии запретом на демонстрацию национал-социалистической символики: "Имеет смысл запретить очень похожую на "волчье приветствие" "тихую лису", как можно и нужно запрещать любые изображения, похожие на символику СС или свастику".

Организация "идеалистов" в ФРГ не запрещена Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Совсем по-другому реагирует председатель Турецкой общины Германии Гёкай Софуоглу (Gökay Sofuoglu). Запрет, по его словам, стал бы шагом в неправильном направлении. "Прежде, чем объявлять запреты, следует разобраться в ситуации", - заявил он в интервью DW. К тому же, напомнил Софуоглу, учителя уже давно используют этот жест, чтобы добиться внимания детей или школьников. Он надеется, что "тихая лиса" все-таки одолеет "серого волка".

Надежда на изобретательность учителей

Это вряд ли. Тем более, что в современной педагогике к этому жесту вообще относятся все более критично, считая его чрезмерно приказным. Вместо него рекомендуют акустический сигнал, например гонг. "Многие учителя не используют "тихую лису", применяют другие методы, - говорит Ахмет Топрак (Ahmet Toprak), профессор педагогики Дортмундского университета. - Есть другие возможности обеспечить тишину и порядок в классе, учителя в этом отношении очень изобретательны".

Запрет - крайняя мера, требующая очень четкого обоснования, считает Топрак: "Я, как педагог, убежден, что запреты не решают, а только обостряют проблемы. Но если уже без запрета не обойтись, то его необходимо очень прозрачно и убедительно обосновать. В противном случае запрет будет выглядеть произвольным и волюнтаристским".

Запрет на жест - тема урока?

Эльвира Ноа, в свою очередь, считает, что запрет можно сделать даже темой на уроке в классе: "Для учителей это возможность с педагогической точки зрения обратиться к теме символов, их возможного отрицательного или положительного влияния на учебный процесс".

Такой точки зрения придерживается и ассоциация учителей Баварии. "По сути дела, задача школ и состоит в том, чтобы поднимать и обсуждать социальные темы", - заявила президент ассоциации Симоне Фляйшман (Simone Fleischmann) в интервью баварскому радио. Учащиеся могли бы, по ее словам, воспользоваться актуальным поводом, чтобы изучить историю вопроса и узнать, что означает "волчье приветствие" и в каком контексте оно публично используется.