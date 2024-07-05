  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаТурция

Турецкий футболист дисквалифицирован за жест "Серых волков"

Александра Иванова
5 июля 2024 г.

Турецкий футболист Мерих Демирал "нарушил общепринятые принципы поведения и нанес футболу репутационный ущерб", говорится в заявлении УЕФА.

https://p.dw.com/p/4hvE7
Защитник национальной сборной Турции по футболу Мерих Демирал
Защитник национальной сборной Турции по футболу Мерих ДемиралФото: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

Защитник национальной сборной Турции по футболу Мерих Демирал, показавший в знак победы над сборной Австрии жест ультраправой турецкой группировки "Серые волки", пропустит два следующих матча чемпионата Европы - 2024. Об этом решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в пятницу, 5 июля.

Теперь Мерих Демирал не сможет выступить 6 июля в четвертьфинале первенства, где его команда сразится со сборной Нидерландов. В случае победы Турции в этом матче 26-летний футболист пропустит также полуфинал ЧЕ.

Демирал "нарушил общепринятые принципы поведения, основные правила хорошего тона, использовал спортивные мероприятия для заявлений неспортивного характера и нанес футболу репутационный ущерб", говорится в заявлении УЕФА.

Жест "Серых волков" на Евро-2024

2 июля в ходе матча турецкой сборной против команды Австрии в Лейпциге Мерих Демирал забил гол в ворота противника уже на 57-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы. На 59-й минуте Демирал вновь поразил австрийские ворота. В итоге Турция победила Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Мерих Демирал приветствовал своих болельщиков жестом ультраправой группировки "Серые волки"
Мерих Демирал приветствовал своих болельщиков жестом ультраправой группировки "Серые волки"Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Сам футболист впоследствии объяснил показанный им жест "Серых волков" ликованием по поводу победы и гордостью за свою страну. В Турции интересы "Серых волков" представляет ультраправая Партия националистического движения (MHP). В Германии ни сама эта группировка, ни ее жест не запрещены, но "Серые волки" находятся под надзором Федерального ведомства по охране конституции.

Ожидается, что на матче против Нидерландов, который состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Болельщик Голландии

Самые яркие фанаты на Евро-2024

Самые яркие фанаты на Евро-2024

Германия - во власти футбольной лихорадки. К началу плей-офф чемпионата Европы по футболу - подборка DW с кадрами самых ярких болельщиков.
Культура28 июня 2024 г.10 фото
external

Как чемпионат Европы по футболу изменил Германию и все ли понравилось болельщикам | Европа в фокусе

Как чемпионат Европы по футболу изменил Германию и все ли понравилось болельщикам | Европа в фокусе

Немцы в восторге от того, что их команде удалось выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Но радуются не только они. Первенство - настоящий праздник для всех болельщиков. В Германию, которая его принимает, приехали миллионы любителей футбола. Насколько им понравилась организация чемпионата и атмосфера на десяти стадионах, где проходят матчи? И как первенство в целом изменило Германию?
Общество4 июля 2024 г.26:00 мин.
Мерих Демирал празднует забитый гол, 2 июля 2024 года

Политика на Евро-2024: "Серые волки", кричалки о РФ, что еще

Политика на Евро-2024: "Серые волки", кричалки о РФ, что еще

Турция, одолев австрийцев, вышла в 1/4 финала Евро-2024. Герой матча Мерих Демирал, празднуя победу, показал жест ультраправых "Серых волков". УЕФА расследует случившееся. Об этом и подобных инцидентах - DW.
Общество3 июля 2024 г.