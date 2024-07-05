Турецкий футболист дисквалифицирован за жест "Серых волков"

Защитник национальной сборной Турции по футболу Мерих Демирал, показавший в знак победы над сборной Австрии жест ультраправой турецкой группировки "Серые волки", пропустит два следующих матча чемпионата Европы - 2024. Об этом решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в пятницу, 5 июля.

Теперь Мерих Демирал не сможет выступить 6 июля в четвертьфинале первенства, где его команда сразится со сборной Нидерландов. В случае победы Турции в этом матче 26-летний футболист пропустит также полуфинал ЧЕ.

Демирал "нарушил общепринятые принципы поведения, основные правила хорошего тона, использовал спортивные мероприятия для заявлений неспортивного характера и нанес футболу репутационный ущерб", говорится в заявлении УЕФА.

Жест "Серых волков" на Евро-2024

2 июля в ходе матча турецкой сборной против команды Австрии в Лейпциге Мерих Демирал забил гол в ворота противника уже на 57-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы. На 59-й минуте Демирал вновь поразил австрийские ворота. В итоге Турция победила Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Мерих Демирал приветствовал своих болельщиков жестом ультраправой группировки "Серые волки" Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Сам футболист впоследствии объяснил показанный им жест "Серых волков" ликованием по поводу победы и гордостью за свою страну. В Турции интересы "Серых волков" представляет ультраправая Партия националистического движения (MHP). В Германии ни сама эта группировка, ни ее жест не запрещены, но "Серые волки" находятся под надзором Федерального ведомства по охране конституции.

Ожидается, что на матче против Нидерландов, который состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.