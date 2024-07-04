МИД Германии вызвал посла Турции из-за жеста "Серых волков"

Защитник сборной Турции по футболу Демирал в ходе матча против Австрии в знак победы показал жест "Серых волков". Это вызвало скандал, поскольку "Серые волки" считаются правоэкстремистской группировкой.

Набирает обороты скандал вокруг жеста турецкой правоэкстремистской группировки "Серые волки", показанного защитником сборной Турции по футболу Мерихом Демиралом после забитого гола в ворота Австрии в ходе матча Евро-2024 в Лейпциге. Посол Турции в ФРГ в четверг, 4 июля, был вызван в МИД ФРГ, сообщило германское внешнеполитическое ведомство.

"Мы сегодня обсудили инцидент с турецким послом в Берлине", - сообщил представитель МИД ФРГ в ответ на запрос агентства dpa. Вызов иностранного посла в МИД принимающего государства считается жесткой дипломатической мерой. Накануне МИД Турции вызвал на ковер посла Германии в Анкаре. Правительство Турции обвинило Германию в "ксенофобии".

Жест "Серых волков", показанный турецким футболистов, вызвал дипломатический скандал между Германией и Турцией Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Под надзором компетентных органов Германии

"Серые волки" - турецкая правоэкстремистская группировка, насчитывающая в одной только Германии 18 с половиной тысяч членов. Она не запрещена, но находится под надзором Федерального ведомства по охране конституции. Знак "Серых волков" также официально не запрещен, но воспринимается в Германии неоднозначно.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что жестам турецких правых экстремистов не место на немецких стадионах. "Неприемлемо использовать чемпионат Европы по футболу в качестве платформы для расизма", - подчеркнула она. Фезер призвала Европейский футбольный союз (УЕФА) расследовать действия Мериха Демирала и принять против него меры. УЕФА пообещал разобраться.

Турция 2 июля одержала победу над Австрией со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал. 6 июля она встретится со сборной Нидерландов в Берлине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении приехать в Берлин на эту игру. Мериха Демирала по результатам расследования УЕФА могут отстранить от участия в матче.