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МИД Германии вызвал посла Турции из-за жеста "Серых волков"

Сергей Ромашенко
4 июля 2024 г.

Защитник сборной Турции по футболу Демирал в ходе матча против Австрии в знак победы показал жест "Серых волков". Это вызвало скандал, поскольку "Серые волки" считаются правоэкстремистской группировкой.

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Мерих Демирал
Мерих ДемиралФото: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

Набирает обороты скандал вокруг жеста турецкой правоэкстремистской группировки "Серые волки", показанного защитником сборной Турции по футболу Мерихом Демиралом после забитого гола в ворота Австрии в ходе матча Евро-2024 в Лейпциге. Посол Турции в ФРГ в четверг, 4 июля, был вызван в МИД ФРГ, сообщило германское внешнеполитическое ведомство.

"Мы сегодня обсудили инцидент с турецким послом в Берлине", - сообщил представитель МИД ФРГ в ответ на запрос агентства dpa. Вызов иностранного посла в МИД принимающего государства считается жесткой дипломатической мерой. Накануне МИД Турции вызвал на ковер посла Германии в Анкаре. Правительство Турции обвинило Германию в "ксенофобии".

Жест "Серых волков", показанный турецким футболистов, вызвал дипломатический скандал между Германией и Турцией
Жест "Серых волков", показанный турецким футболистов, вызвал дипломатический скандал между Германией и ТурциейФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Под надзором компетентных органов Германии

"Серые волки" - турецкая правоэкстремистская группировка, насчитывающая в одной только Германии 18 с половиной тысяч членов. Она не запрещена, но находится под надзором Федерального ведомства по охране конституции. Знак "Серых волков" также официально не запрещен, но воспринимается в Германии неоднозначно.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что жестам турецких правых экстремистов не место на немецких стадионах. "Неприемлемо использовать чемпионат Европы по футболу в качестве платформы для расизма", - подчеркнула она. Фезер призвала Европейский футбольный союз (УЕФА) расследовать действия Мериха Демирала и принять против него меры. УЕФА пообещал разобраться.

Турция 2 июля одержала победу над Австрией со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал. 6 июля она встретится со сборной Нидерландов в Берлине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении приехать в Берлин на эту игру. Мериха Демирала по результатам расследования УЕФА могут отстранить от участия в матче.

 

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Турецкий футболист Демирал вызвал скандал на Евро-2024 жестом "Серых волков"

Турецкий футболист Демирал вызвал скандал на Евро-2024 жестом "Серых волков"

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