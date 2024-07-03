Защитник Турции и фанаты Австрии вызвали скандал на ЧЕ-2024

Игрок сборной Турции по футболу Мерих Демираль наделал шума на чемпионате Европы, показав в знак победы над сборной Австрии жест ультраправой турецкой группировки "Серые волки". В Турции интересы "Серых волков" представляет ультраправая Партия националистического движения (MHP). В Германии ни сама эта группировка, ни ее жест не запрещены, но "Серые волки" находятся под надзором Федерального ведомства по охране Конституции.

Демираль в ходе матча в Лейпциге забил гол в ворота сборной Австрии уже на 57-й секунде. На 59-й минуте он вновь поразил австрийские ворота. В итоге Турция победила Австрию со счетом 2:1 и вышла полуфинал Евро-2024. 6 июля она будет играть в Берлине против сборной Нидерландов. Демираль объяснил показанный им жест "Серых волков" ликованием по поводу победы и гордостью за свою страну.

Гордость за турецкую идентичность

"То, как я радовался, связано с моей турецкой идентичностью. Поэтому я и показал этот жест. Я видел, что такой же жест делают и другие на стадионе. Здесь нет никакого скрытого мессиджа. Мы все - турки, я очень горжусь тем, что я турок, и в этом заключается смысл этого жеста. Я просто хотел продемонстрировать, как я рад и как я горд. Надеюсь, будут и другие возможности показать этот жест", - сказал 26-летний турецкий защитник.

Еще в преддверии матча Турции и Австрии международная правозащитная организация "Общество защиты уязвимых народов" призывало Европейский футбольный союз (УЕФА) запретить знак "Серых волков" на стадионах.

"Некоторые болельщики Турции показывали этот знак на матчах Евро-2024. Это случалось многократно и демонстрировалось в прямом телеэфире. УЕФА должен ясно обозначить свою позицию по поводу демонстрации правоэкстремистских символов и запретить показ знака "Серых волков" на стадионах", - заявил представитель Общества Камаль Сидо.

По словам Сидо, то, что болельщики радуются за свою команду, можно понять и приветствовать, но "показ приветствия "Серых волков" не имеет ничего общего с мирным и оправданным торжеством и вредит большинству мирных болельщиков", подчеркнул он.

Демарш австрийских фанатов

Болельщики сборной Австрии на стадионе в Лейпциге 2 июля Фото: Oguz Yeter/Anadolu/picture alliance

Между тем незадолго до начала матча Турции и Австрии австрийские фанаты устроили собственный демарш. Во время трансляции по швейцарскому телевидению 2 июля было видно, как фанаты австрийской сборной в Лейпциге поют "Германия немцам, иностранцы - вон" на мелодию "L'amour toujour". Полиция Лейпцига проводит расследование.

Этот расистский призыв стал известен по всей Германии после скандального инцидента на острове Зюльт, где большая группа молодежи в ходе вечеринки пела "Иностранцы - вон" и "Германия немцам" на мелодию Джиджи Д’Агостино. С тех пор имели место многочисленные аналогичные инциденты. Поэтому данная песня запрещена на некоторых народных гуляниях и на чемпионате Европы по футболу.