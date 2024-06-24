Застряли на вокзале. Чем разочарованы болельщики Евро-2024?

Футбольные болельщики, которые приехали в Германию, чтобы воочию насладиться чемпионатом Евро-2024, оказались шокированы трудностями, связанными с перемещением по стране - приездом на матчи и возвращением со стадионов после игр. Некоторые из иностранных болельщиков называют сложившуюся ситуацию "кошмаром".

Почему это занимает так много времени?

Близится полночь четверга, 20 июня, тысячи испанских и итальянских болельщиков идут по пешеходному мосту к трамвайной остановке Arena AufSchalke, что возле одноименного стадиона в Гельзенкирхене. Итальянцы в подавленном настроении, чего и следовало ожидать, ведь весь вечер они вынуждены были следить за тем, как сборная Испании уверенно переигрывала их любимцев. Странно, но и болельщики победивших испанцев тоже выглядят несчастными. Их разочаровал не футбол, но логистика.

Форвард сборной Испании Альваро Мората празднует забитый гол в матче с итальянцами, 20 июня 2024 года Фото: JESPER ZERMAN/BILDBYRÅN/picture alliance

Под мостом примерно каждые пять минут появляется трамвай, который полностью забит пассажирами, и с черепашьей скоростью уползает в центр города. Время от времени у остановки, расположенной так далеко и столь плохо обозначенной, что мало кто догадывается о ее существовании, внезапно подают признаки жизни припаркованные там автобусы - с шумом распахиваются двери, салоны заполняется болельщиками, и автобусы с грохотом уезжают прочь, но застревают в ближайшей пробке.

Через эти нерегулярные и длительные промежутки времени толпа фанатов продвигается вперед лишь на несколько метров, продолжая ожидать общественный транспорт. Болельщики недоумевают: почему так мало трамваев, почему все это занимает так много времени, почему это происходит снова и снова?

Общее ощущение логистического хаоса

Первыми подобному логистическому испытанию подверглись болельщики, которые 16 июня присутствовали на матче Англии и Сербии - стартовом из четырех поединков европейского первенства, которые должны пройти в Гельзенкирхене. Многие из фанатов по окончании игры провели более часа, сбившись в плотную толпу на пешеходном мосту, ведущем к остановке.

Сотни предпочли пройти несколько километров пешком, чтобы вернуться в центр города или в соседние населенные пункты, а не ждать транспорта и не испытвать давку. Дополнительные проблемы ожидали всех на центральном вокзале Гельзенкирхена - переполненные людьми платформы и недопонимание со стороны сотрудников вокзала усугубляли общее ощущение хаоса.

Поединок команд Англии и Сербии на стадионе Arena AufSchalke, 16 июня 2024 года Фото: Hirnschal/osnapix/picture alliance

DW поговорила с представителями местной транспортной компании Bogestra, которые с гордостью говорили о прогрессе, якобы достигнутом с 16 июня. А также пообщалась с футбольными болельщиками, которые, услышав, что организаторы называют улучшением ситуации то, что было после матча Италии и Испании, пришли в ярость. "Что улучшилось?", - недоумевает Финн, молодой шотландский болельщик, который добрался до центрального вокзала Гельзенкирхена лишь к часу ночи - через два часа после окончания игры. По словам Финна, проход по пешеходному мосту (у стадиона. - Ред.) такой узкий, что "мы набились туда, как сардины в банке".

Двумя часами ранее можно было видеть, как группы недавних зрителей матча карабкались по крутому грязному склону к пешеходному мосту, потому что свернули не туда, когда покидали стадион. Они были вынуждены перелезать через перила, чтобы попасть на пешеходную дорожку, ведущую к огромной многоэтажной автопарковке. Как 16 июня, так и 20-го парковка была почти полностью пуста.

"Когда тут играет местный клуб "Шальке", многие приезжают на своих машинах", - рассказал DW офицер полиции. Но если для немецких болельщиков, прибывающих на поединки бундеслиги из близлежащих городов, таких как Ваттеншайд или Херне, автомобиль - вполне приемлемый вид транспорта, то для тех, кто прибыл на Евро-2024 из Милана или Мадрида, это вряд ли имеет смысл. Справедливости ради, указывают наблюдатели, стоит сказать о том, что некоторые проблемы на чемпионате Европы могут быть связаны с тем, что УЕФА диктует свои - более строгие - требования к организации проведения футбольных матчей.

Дополнительные трамваи - слабое утешение для расстроенных фанов

Представитель властей Гельзенкирхена сообщил DW, что в день матча сборных Сербии и Англии к стадиону было подано в два раза больше трамваев, чем на домашние игры "Шальке". Этот факт, однако, едва ли утешит английских и сербских болельщиков, которые пережили транспортно-логистический хаос.

Один из юных болельщиков сборной Англии Фото: Hirnschal/osnapix/picture alliance

Учитывая ограниченную пропускную способность трамвайной сети Гельзенкирхена и очевидную зависимость от общественного транспорта приехавших на Евро-2024 любителей футбола, начало матчей в 21:00 на Arena AufSchalke стало настоящей проблемой для них. Дважды 50 000 зрителей, одновременно стремившихся покинуть этот стадион, сталкивались с тем, что транспортная инфраструктура не справлялась с нагрузкой, вызывая у усталых фанатов дискомфорт и раздражение.

Можно задаться вопросом о целесообразности выбора Гельзенкирхена в числе одного из городов, принимающих Евро-2024. Ведь в Нюрнберге, Бремене или Ганновере, которых в итоге обошли вниманием, тоже есть достаточно вместительные и современные стадионы. При этом гости нынешнего первенства континента страдают от транспортных проблем не только в Гельзенкирхене. DW пообщалась с шотландскими болельщиками, которые, прибыв в Германию, испытали на себе хаотичные условия передвижения в Мюнхене, Кельне и других городах. Причем, по их словам, основным источником разочарования стали неожиданные и необъяснимые задержки в движении поездов.

Филипп Лам Фото: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand/picture alliance

Жертвой провалов в работе концерна Deutsche Bahn, который в Германии не критикует только ленивый, стал даже Филипп Лам (Philipp Lahm) - директор Евро-2024, в прошлом капитан сборной Германии. Из-за задержки поезда он опоздал к началу матча в Дюссельдорфе, из-за чего пропустил выступление в эфире немецких телеканалов RTL и MagentaTV. Модератор RTL Флориан Кёниг (Florian König) в этой связи не удержался от ироничного замечания: "Большой привет Филиппу Ламу, если он вообще доберется сюда, на стадион в Дюссельдорф".

Миф о немецкой эффективной организации развеян?

За последнюю неделю репутация Германии как эффективного организатора проведения масштабных мероприятий заметно пострадала. Болельщики-иностранцы часто были разочарованы хаосом на общественном транспорте и опозданиями поездом.

А зарубежные издания, включая The New York Times, обратили внимание на недостатки, избавляя свою аудиторию от устаревших стереотипов о Германии как о стране, где все работает без сучка и задоринки. Если бы не захватывающий футбол и отличая атмосфера, в которой проходит Евро-2024, провалы в сфере транспорта и скверная организация могли бы нанести более серьезный удар по имиджу турнира, говорят наблюдатели.

Гельзенкирхен, однако, еще не принимал по настоящему захватывающие поединки. Трудная победа англичан над сербами - совсем не то, что займет видное место в истории этого чемпионата, матч Испания - Италия также не оправдал надежд, которые на него возлагали. Впереди поединок Португалии и Грузии, и игрокам обеих команд предстоит приложить огромные усилия, чтобы на AufSchalke до завершения группового этапа был продемонстрирован действительно яркий футбол. После чего на этом стадионе состоится лишь один из матчей 1/8 финала Евро-2024. И это может стать настоящим облегчением как для болельщиков, так и для организаторов турнира.

В Гельзенкирхене, сердце Рурской долины, пока не блистали ни команды-участницы чемпионата Европы, ни его организаторы, констатируют наблюдатели. Разумеется, проблем хватает и других городах Германии, но, по общему мнению, нигде до сих пор не возникало такого хаоса, как здесь.