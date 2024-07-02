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Турция вышла в четвертьфинал Евро-2024

Олег Соколенко
2 июля 2024 г.

Сборная Турции вышла в четвертьфинал проходящего в ФРГ футбольного чемпионата Европы, обыграв в 1/8 финала австрийцев со счетом 2:1. Мерих Демирал сделал дубль. В 1/4 финала турки встретятся со сборной Нидерландов.

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Футболисты сборной Турции на ЧЕ-2014
Футболисты сборной Турции на ЧЕ-2014Фото: Andrew Medichini/Getty Images/AFP

Сборная Турции вечером во вторник, 2 июля, обыграла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сборную Австрии со счетом 2:1. Таким образом, турки прошли в четвертьфинал ЧЕ-2024. Матч проходил на стадионе в Лейпциге.

Оба гола в ворота австрийцев забил защитник сборной Турции Мерих Демирал, на 1-й и 59-й минутах матча. На 66-й минуте сборная Австрии смогла сократить отставание в счете - гол на свой счет записал нападающий Михаэль Грегорич.

В четвертьфинале турецкие футболисты встретятся с командой Нидерландов, которая ранее сегодня на стадионе в Мюнхене обыграла Румынию. Ранее в 1/4 финала прошли также сборные Германии, Англии, Испании, Франции, Португалии и Швейцарии.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

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