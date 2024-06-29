Швейцария уверенно победила Италию в 1/8 финала Евро-2024

Несмотря на то, что место фаворита в первой из встреч плей-офф Евро-2024 отдавали Италии, "красные крестоносцы" не оставили команде "Скуадра Адзурра" шансов на победу. Швейцарцы победили 2:0.

Первой командой на чемпионате Европы по футболу в Германии, вышедшей в 1/4 финала, стала сборная Швейцарии - она обыграла действующих чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:0. Первый матч плей-офф турнира прошел в субботу, 29 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый тайм при полной доминации на поле закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Швейцарии: на 37-й минуте точным ударом отметился полузащитник Ремо Фройлер. Счет мог быть и большим, но в большинстве случаев итальянцев спасал их голкипер Джанлуиджи Доннарумма - безусловно, лучший в составе своей сборной сегодня.

Второй тайм начался с удачной "трехходовки" от швейцарцев - комбинацию замкнул форвард Рубен Варгас. И только после второго пропущенного гола подопечные Лучано Спаллетти заметно активизировались и понеслись на ворота соперника. Швейцария, имея преимущество в два мяча, отдала инициативу, удачно обороняясь и проводя периодически острые контратаки. Изменить ситуацию "Скуадра Адзурре" так и не удалось.

За матчем наблюдали 71 000 болельщиков.

Швейцария прервала 31-летнюю историю без побед над Италией

Эти две соседние страны играли между собой в истории сборных наибольшее число раз, чем с кем бы то ни было: сегодняшний матч стал для них 62-м совместным. Примечательно, что последний раз в официальных матчах швейцарцы одерживали победу более 30 лет назад, но пять из последних шести встреч завершились вничью. Победа в 1/8 финала Евро-2024 стала всего девятой для Швейцарии. В 29 играх выигрывали итальянцы, 24 встречи завершились вничью.

На Евро-2024 сборная Швейцарии пока не проигрывает. После победы над Венгрией со счетом 3:1 последовали ничьи 1:1 со сборными Шотландии и Германии. После победы над Италией швейцарцы повторили свое лучшее достижение на чемпионатах Европы - три года назад они также вышли в четвертьфинал, сыграв вничью с Францией и одолев тогдашних чемпионов мира в серии пенальти со счетом 5:4. Однако в 1/4 финала на Евро-2020, который из-за пандемии состоялся в 2021 году, Швейцария проиграла Испании. При этом с 1996 года "красные крестоносцы" участвуют практически во всех финальных стадиях европейских первенств, они отсутствовали только на Евро-2012 в Украине и Польше.

Поздно вечером 29 июня сборная Германии встретится в 1/8 финала ЧЕ-2024 в Дортмунде с командой Дании.

В 1/4 финала сборная Швейцарии встретится с победителем пары Англия - Словакия, встреча между которыми состоится 30 июня.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.