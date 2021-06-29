Сборная Испании после победы над Швейцарией вышла в полуфинал Евро-2020

Матч между сборными Швейцарии и Испании за право выхода в полуфинал Евро-2020, проходивший на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля, завершился победой испанцев. Они вырвали победу у соперников в ходе серии штрафных 3:1.

Основное и дополнительное игровое время завершилось вничью, со счетом 1:1.

Первый гол матча был забит уже на восьмой минуте первого тайма. После того, как испанцы разыграли угловой, защитник сборной Жорди Альба ударил по воротам швейцарцев. Вратарь Ян Соммер был готов отразить удар, однако полузащитник швейцарцев Денис Закария подставил ногу, мяч поменял направление - и залетел в ворота.

Забить еще один гол - на этот раз в ворота противника - швейцарцам удалось лишь после перерыва. На 68-й минуте попадание на счет сборной записал полузащитник Джердан Шакири, пробивший в одно касание в дальний угол.

Драматизм ситуации усугубила на 77-й минуте красная карточка швейцарскому полузащитнику Ремо Фройлеру, влетевшему ногой в испанского нападающего Жерара Морено.

Поскольку добавленные к основному времени матча минуты не ответили на вопрос, кто окажется в полуфинале Евро-2020, решать его пришлось в овертайме.

Матчи Испании и Швейцарии за выход в четвертьфинал Евро-2020

Ранее в матче за выход в четвертьфинал Евро-2020 сборная Швейцарии сенсационно одержала верх над французами по серии пенальти, а испанцы выбили из турнира хорватов со счетом 5:3.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии COVID-19. Матчи этого турнира проходят сразу в нескольких европейских городах. Финал чемпионата состоится 11 июля.

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