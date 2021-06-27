Евро-2020: Швейцария обыграла Францию в 1/8 финала

Сборная Швейцарии преподнесла первую громкую сенсацию на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020). В ночь на вторник, 29 июня, швейцарцы выбили из турнира чемпиона мира 2018 года - сборную Франции.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Причем швейцарская команда первая повела в счете и могла удвоить преимущество, но на 55-й минуте голкипер французской сборной отразил удар с одиннадцатиметровой отметки. После этого вперед вышла уже французская сборная, а к 75-й минуте счет стал 3:1 в пользу чемпионов мира. Тем не менее швейцары смогли отыграться уже в компенсированное время.

Впервые в плей-офф Евро-2020 дело дошло до серии пенальти

Тридцать дополнительных минут не выявили победителя, и впервые в плей-офф нынешнего турнира дело дошло до серии пенальти. Героем матча оказался Янн Зоммер, выступающий за немецкий клуб "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Швейцарский вратарь смог отразить удар французского нападающего Килиана Мбаппе. Сборная Швейцарии выиграла серию пенальти со счетом 5:4 и в четвертьфинале, который, как ожидается, будет сыгран 2 июля в Санкт-Петербурге, встретится с командой Испании.



Выход в четвертьфинал - лучший результат швейцарской сборной на европейских первенствах. До этого команда трижды - в 1934, 1938 и 1954 годах - доходила до этой стадии на чемпионатах мира.

Вице-чемпионы покинули Евро-2020

Ранее в тот же день Евро-2020 покинули и вице-чемпионы ЧМ-2018 - сборная Хорватии. Их матч с командой Испании развивался почти по аналогичному сценарию. Хорваты вышли вперед в первом тайме после неожиданного автогола испанцев, но к 77-й минуте счет был уже 3:1 в пользу Испании. Хорваты смогли отыграться в основное время, однако в дополнительные тридцать минут испанцы еще дважды поразили ворота соперника. Счет в итоге оказался 5:3 в пользу сборной Испании.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на 2021 год) проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи принимают 11 городов в разных странах Европы, в том числе Санкт-Петербург.

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