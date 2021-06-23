Евро-2020: Бельгия обыграла Португалию в матче за выход в четвертьфинал

Команда Бельгии обыграла сборную Португалии со счетом 1:0 в матче за выход в четвертьфинал чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу (Евро-2020). Встреча прошла на Олимпийском стадионе в испанской Севилье в воскресенье, 27 июня.

В 1/8 финала встретились главные фавориты турнира - лидирующие в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) бельгийцы и действующие чемпионы Европы - португальцы.

Счет в матче на 42-й минуте открыла сборная Бельгии. Гол забил атакующий полузащитник Торган Азар, который с угла штрафной пробил в сторону дальней штанги, поразив ворота Руя Патрисиу. Отыграться португальцам так и не удалось.

Бельгия в четвертьфинале встретится с Италией.

Чехи в четвертьфинале сыграют с датчанами

Ранее в этот же день сборная Чехии одержала верх над командой Нидерландов (2:0). Теперь чехи 3 июля в четвертьфинале сыграют в Баку со сборной Дании.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на 2021 год) проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи принимают 11 городов в разных странах Европы, в том числе Санкт-Петербург.

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