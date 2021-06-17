Евро-2020: Германия обыграла Португалию со счетом 4:2

Подопечные тренера Йоахима Лёва (Joachim Löw) в субботу, 19 июня, одержали в Мюнхене убедительную победу над сборной Португалии со счетом 4:2.

На 15-й минуте первого тайма счет в матче открыл звезда португальского и мирового футбола Криштиану Роналду.

Однако за десять минут до конца первого тайма удача отвернулась от португальского защитника Рубена Диаша, забившего мяч в собственные ворота после прострела Йозуа Киммиха (Joshua Kimmich). Всего через пять минут столь же неудачно отличился другой португалец - Рафаэл Геррейру. После проверки эпизода системой VAR автогол был засчитан и на табло отразился счет 2:1 в пользу Германии.

Поражение португальцев в Мюнхене

После перерыва полузащитник бундестим Кай Харвец (Kai Harvetz) делает преимущество немцев еще более комфортным - 3:1. На 61-й минуте матча Робин Госенс (Robin Gosens) зарабатывает четвертое очко для сборной Германии.

На 67-й минуте португальцам благодаря голу Диогу Жоту удалось несколько сократить отставание в счете (2:4), однако от поражения в Мюнхене их это не спасло. Таким образом, немецкая сборная заработала еще три очка на групповом этапе Евро-2020. Следующий матч с участием бундестим пройдет 23 июня. Подопечные Лёва встретятся в этот день в Мюнхене со сборной Венгрии.

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