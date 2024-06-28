Самые яркие фанаты на Евро-2024
Германия - во власти футбольной лихорадки. К началу плей-офф чемпионата Европы по футболу - подборка DW с кадрами самых ярких болельщиков.
На Евро-2024 соревнуются не только футболисты, но и болельщики. Какое национальное блюдо вкуснее? У болельщиков, приехавших на матч Шотландия - Швейцария на стадион в Кельне, костюмы говорят сами за себя.
Эстафету подхватил и этот болельщик уже на следующем матче Швейцария - Германия во Франкфурте-на-Майне. На его незатейливом транспаранте: "Раклет лучше карривурст".
Или все-таки вкуснее багет? На матче Франция - Австрия соревновались не только футболисты, но и шницель с хрустящим французским хлебом.
У этой дамы в национальном костюме, который украшает голландский хюл (чепец), похоже, есть претензии к игре команды. На матче Нидерланды - Австрия Дониелл Мален, игрок голландской сборной, на шестой минуте забил самый быстрый мяч в свои ворота в истории чемпионатов Европы.
Голландские болельщики продолжают болеть за свою любимую команду. Нидерландцы вышли в плей-офф. 2 июля Нидерланды сыграют с Румынией.
На Чемпионате мира по футболу болельщики не только радуются. Разочарование, слезы, досада - эмоции, которые испытывают фанаты проигравшей команды. Болельщики Албании разочарованы, что их команда не попала в плей-офф.
Сборная Украины выбыла из чемпионата Европы по футболу, но ее болельщики запомнятся. На первой в истории встрече украинской и бельгийской сборных украинских болельщиков на трибунах было свыше 11 тысяч - больше, чем фанов из Бельгии. Поддержку украинские болельщики оказывали не только футболистам, но и ВСУ.
Сборная Дании обратилась к своим болельщикам с просьбой прийти в красном на матч с Англией, который прошел 20 июня во Франкфурте-на-Майне и завершился вничью. Очаровательные мама и малыш этот призыв услышали.
Болельщики испанской сборной будут болеть за свою команду в воскресенье, 30 июня, в матче, которого с нетерпением ждут и болельщики грузинской сборной. Испания и Грузия сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу - 2024.
Чемпионат Европы - это еще и встреча с кумирами. Для этих маленьких фанатов матч Турция - Португалия останется в памяти на всю жизнь.