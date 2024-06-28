Сборная Украины выбыла из чемпионата Европы по футболу, но ее болельщики запомнятся. На первой в истории встрече украинской и бельгийской сборных украинских болельщиков на трибунах было свыше 11 тысяч - больше, чем фанов из Бельгии. Поддержку украинские болельщики оказывали не только футболистам, но и ВСУ.