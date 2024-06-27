  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
СпортГрузия

Тренер сборной Грузии: Игра команды была выше всех ожиданий

Кирилл Шестаков
27 июня 2024 г.

Историческая победа Грузии над Португалией в рамках Евро-2024 вызвала бурные реакции игроков и грузинских болельщиков.

https://p.dw.com/p/4hYfj
Футболисты сборной Грузии после забитого мяча в ворота Португалии
Футболисты сборной Грузии после забитого мяча в ворота ПортугалииФото: Leon Kuegeler/REUTERS

Сенсационная победа сборной Грузии в матче против Португалии, обеспечившая грузинам выход в плей-офф в их дебютном чемпионате Европы по футболу, вызвала бурные эмоции у самих игроков, главного тренера сборной Вилли Саньоля и грузинских болельщиков. "Мы вошли в историю. Никто не верил, что мы обыграем Португалию, но мы показали всем, что грузинская команда может это сделать", - сказал в среду, 26 июня, нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забивший первый духоподъемный мяч в ворота Португалии уже на 2-ой минуте игры. 

"Это невероятно. Тбилиси сегодня не будет спать", - отреагировал на победу грузинский журналист Дато Лобжанидзе в эфире BBC 5 Live. 

После матча с грузинскими футболистами встретилась президент Грузии Саломе Зурабившили.

Тренер сборной Грузии: Я сказал им вспомнить, как они играли в 16 лет 

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сказал, что игра его команды была "выше всяких ожиданий". По его словам, перед матчем он призвал своих подопечных "вспомнить, как они играли в 16 или 17 лет, без всяких мыслей". 

В свою очередь тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил журналистам, что его команде было трудно соответствовать тому уровню интенсивности, на котором играли грузины. "Мы не недооценивали Грузию, но Грузия играла свой исторический матч, тогда как мы уже обеспечили себе первое место в группе".

Ликование в Грузии

Тысячи жителей вышли на улицы грузинских городов с флагами страны, чтобы отпраздновать победу своей национальной сборной. Судя по опубликованным в соцсетях видео, грузины танцуют, играют на барабанах и устраивают застолья прямо на проезжей части.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кубок Евро-2024

Евро-2024: чемпионат Европы по футболу в Германии

Евро-2024: чемпионат Европы по футболу в Германии

В новостях и статьях DW рассказывает о наиболее любопытных сторонах проходящего в ФРГ футбольного турнира, и, конечно, об играх немецкой сборной.
Футбол20 июня 2024 г.
Официальный мяч чемпионата Европы по футболу в Германии

Чемпионат Европы по футболу в Германии: что следует знать

Чемпионат Европы по футболу в Германии: что следует знать

Чемпионат Европы по футболу среди мужчин - крупнейшее спортивное событие, которое принимала Германия со времен чемпионата мира 2006 года. Отвечаем на главные вопросы о турнире.
Спорт14 июня 2024 г.