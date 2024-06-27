Тренер сборной Грузии: Игра команды была выше всех ожиданий

Сенсационная победа сборной Грузии в матче против Португалии, обеспечившая грузинам выход в плей-офф в их дебютном чемпионате Европы по футболу, вызвала бурные эмоции у самих игроков, главного тренера сборной Вилли Саньоля и грузинских болельщиков. "Мы вошли в историю. Никто не верил, что мы обыграем Португалию, но мы показали всем, что грузинская команда может это сделать", - сказал в среду, 26 июня, нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забивший первый духоподъемный мяч в ворота Португалии уже на 2-ой минуте игры.

"Это невероятно. Тбилиси сегодня не будет спать", - отреагировал на победу грузинский журналист Дато Лобжанидзе в эфире BBC 5 Live.

После матча с грузинскими футболистами встретилась президент Грузии Саломе Зурабившили.

Тренер сборной Грузии: Я сказал им вспомнить, как они играли в 16 лет

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сказал, что игра его команды была "выше всяких ожиданий". По его словам, перед матчем он призвал своих подопечных "вспомнить, как они играли в 16 или 17 лет, без всяких мыслей".

В свою очередь тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил журналистам, что его команде было трудно соответствовать тому уровню интенсивности, на котором играли грузины. "Мы не недооценивали Грузию, но Грузия играла свой исторический матч, тогда как мы уже обеспечили себе первое место в группе".

Ликование в Грузии

Тысячи жителей вышли на улицы грузинских городов с флагами страны, чтобы отпраздновать победу своей национальной сборной. Судя по опубликованным в соцсетях видео, грузины танцуют, играют на барабанах и устраивают застолья прямо на проезжей части.