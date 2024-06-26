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Евро-2024: Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0

Роман Сулима
26 июня 2024 г.

Сборная Грузия не оставила шансов фаворитам группы F сборной Португалии и вышла в плей-офф в своем дебютном чемпионате Европы по футболу.

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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после забитого мяча в ворота португальцев
Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после забитого мяча в ворота португальцев Фото: David Rawcliffe/Propaganda Photo/IMAGO

Грузия в среду, 26 июня, победила немотивированную Португалию и сенсационно вышла в плей-офф Евро-2024В составе грузин голами отметились ее лидер Хвича Кварацхелия на самом старте игры и с очередного пенальти - Жорж Микаутадзе во втором тайме. Это третий мяч грузинского форварда на Евро-2024, что на данный момент делает его главным бомбардиром чемпионата.

Португалия досрочно завоевала право выхода в плей-офф в качестве победителя своей группы F еще после второго тура. Качество игры одного из основного претендентов на победу в чемпионате вызывало вопросы. Так, лидер португальцев Рональду на Евро-2024 отметился несколькими селфи прямо на поле, но пока ни одним голом. Однако нельзя не отметить высокий уровень игры вратаря грузин Георгия Мамардашвили.

В параллельном матче группы сборная Чехии с 20-й минуты матча играла в меньшинстве, и не смогла одержать победу над сборной Турции. Чехия покидает Евро-2024 вслед за Украиной.

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