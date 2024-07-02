Нидерланды прошли в четвертьфинал ЧЕ-2024 в Германии

Футболисты из Нидерландов, обыграв соперников из Румынии, вышли в четвертьфинал европейского первенства в Германии.

Очередной участницей четвертьфинала чемпиона Европы по футболу в Германии стала сборная Нидерландов. Во вторник, 2 июля, в матче с командой Румынии, проходившем на стадионе в Мюнхене, она одержала победу со счетом 3:0.

Голы в игре забили: Коди Гакпо на 20-й минуте, Дониэлл Мален на 82-й минуте и Дониэлл Мален на 4-й минуте дополнительного времени.

Ранее в четвертьфинал ЧЕ-2024 прошли сборные Германии, Англии, Испании, Франции, Португалии и Швейцарии. Последний участник следующего круга первенства определится во вторник вечером в поединке команд Австрии и Турции.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.