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Нидерланды прошли в четвертьфинал ЧЕ-2024 в Германии

Жан Рофе
2 июля 2024 г.

Футболисты из Нидерландов, обыграв соперников из Румынии, вышли в четвертьфинал европейского первенства в Германии.

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Игроки сборной Нидерландов радуются победе
Игроки сборной Нидерландов радуются победеФото: Spada/LaPresse/IMAGO

Очередной участницей четвертьфинала чемпиона Европы по футболу в Германии стала сборная Нидерландов. Во вторник, 2 июля, в матче с командой Румынии, проходившем на стадионе в Мюнхене, она одержала победу со счетом 3:0.

Голы в игре забили: Коди Гакпо на 20-й минуте, Дониэлл Мален на 82-й минуте и Дониэлл Мален на 4-й минуте дополнительного времени. 

Ранее в четвертьфинал ЧЕ-2024 прошли сборные Германии, АнглииИспании, Франции, Португалии и Швейцарии. Последний участник следующего круга первенства определится во вторник вечером в поединке команд Австрии и Турции. 

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

 

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