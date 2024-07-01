Франция вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу

Сборная Франции на чемпионате Европы по футболу в Германии в понедельник, 1 июля, вышла в четвертьфинал первенства. Французы обыграли команду Бельгии со счетом 1:0.

На 85‑й минуте матча, проходившего на стадионе в Дюссельдорфе, мяч в свои ворота отправил защитник бельгийцев Ян Вертонген.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.