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Франция вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу

Жан Рофе
1 июля 2024 г.

Французские футболисты обыграли соперников из Бельгии и вышли в следующий круг европейского чемпионата.

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Во время поединка сборных Франции и Бельгии на ЧЕ-2024
Во время поединка сборных Франции и Бельгии на ЧЕ-2024Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance

Сборная Франции на чемпионате Европы по футболу в Германии в понедельник, 1 июля, вышла в четвертьфинал первенства. Французы обыграли команду Бельгии со счетом 1:0.

На 85‑й минуте матча, проходившего на стадионе в Дюссельдорфе, мяч в свои ворота отправил защитник бельгийцев Ян Вертонген.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

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