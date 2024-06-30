Евро-2024: Испания победила Грузию и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании победила команду Грузии со счетом 4:1. В четвертьфинале, который пройдет в Штутгарте 5 июля, испанцы сыграют со сборной Германии.

Матч 1/8 финала между сборными Испании и Грузии на стадионе в Кельне в воскресенье, 30 июня, закончился победой испанцев со счетом 4:1. В четвертьфинале Евро-2024 "Фурия Роха" встретится 5 июля с хозяевами турнира сборной Германии.

При подавляющем преимуществе "Фурии Роха" первой в этом матче удалось забить грузинской сборной. На 19-й минуте в ходе первой же контратаки грузин в борьбе за позицию с Хвичи "Кварадоной" Кварацхелия мячом в свои ворота отметился испанский защитник Ле Норман. Это стало первым пропущенным испанцами голом на Евро-2024 и вместе с тем уже восьмым автоголом на этом чемпионате в целом.

Испанцам, усилившим давление на ворота Георгия Мамардашвили, который в клубной карьере выступает в испанской Ла Лиге за "Валенсию", удалось отыграться только за шесть минут до конца первого тайма. Ударом с линии штрафной площадки мяч в дальний угол ворот отправил Родри. Второй мяч в сетку ворот грузин вонзил ударом головой в упор Фабиан Руиз на 51-й минуте с подачи 16-летнего испанского форварда Ламина Ямаля.

Подопечные Вилли Саньоля оборонялась всей командой, периодически проводя острые контратаки силами "Кварадоны" и Жоржа Микаутадзе. Вследствие одной из таких на 75-й минуте грузины открыли сопернику фланг и вышедший один на один Нико Вильямс пробил под перекладину без шансов для вратаря. Еще через 8 минут мяч в ворота Мамардашвили провел Дани Ольмо, установив окончательный счет встречи.

Выход грузин в плей-офф стал сенсацией сам по себе

Сборная Грузии стала одной из трех сборных команд, вышедших в финальную часть Евро из так называемых дополнительных слотов минитурнира 12 лучших команд по итогам Лиги наций. Она стала единственной среди двух других прошедших на Евро-2024 по такой схеме - сборных Польши и Украины, - кто не выбыл на групповой стадии турнира. Выход дебютанта европейских первенств в плей-офф чемпионата сам по себе стал сенсацией. На трибунах стадиона в Кельне присутствовали не менее 8 тысяч грузинских болельщиков.

Грузия дебютировала в финальной стадии чемпионата поражением от Турции со счетом 1:3, но затем добилась ничьей 1:1 с чехами, а в решающем матче победила Португалию 2:0, тем самым выйдя в плей-офф с третьего места в своей группе. Примечательно, что Испания дважды обыграла Грузию в квалификации к Евро-2024. На самом турнире двукратные чемпионы Европы выиграли все три матча группового турнира, поочередно победив 3:0 Хорватию, по 1:0 Италию и Албанию, взяв максимум очков.